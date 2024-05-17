«Фиорентина» — «Наполи»: неаполитанцы рискуют не попасть даже в Лигу конференций
Прошлогодний чемпион Италии «Наполи» в 37-м туре серии А встретится с «Фиорентиной», с которой в этом сезоне сражается за попадание в еврокубки с восьмой строчки. Игра пройдет 17 мая на стадионе «Артемио Франки», начало — в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр — Маттео Маркетти. Прямую трансляцию с 21.40 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
Аналитики букмекерской компании Winline полагают, что у хозяев чуть больше шансов на победу: их успех предложен с котировкой 2.42, что составляет около 40% вероятности. Рынок на успех гостей доступен за 2.95 (32%), «мирный» результат оценен в 3.50 (28%).
Встреча команд в первом круге закончилась уверенной победой коллектива из Флоренции (3:1). Шанс, что «Наполи» хотя бы не проиграет в предстоящей встрече, представлен за 1.60.
Правда, три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи намекают на серьезный перевес «фиалок»:
• 1:1 — за 5.80;
• 2:1 — за 8.40;
• 1:0 — за 9.00.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.08.
Коэффициент на обмен забитыми мячами — 1.53, опция «обе забьют — нет» идет за 2.39.
Прогноз и ставка на матч «Фиорентина» — «Наполи»
Неаполитанцы после чемпионства в прошлом сезоне рискуют не попасть в еврокубки, в которые от серии А отберутся сразу восемь лучших команд. «Наполи» отстает от «Фиорентины» на два очка, а конкурент еще и имеет игру в запасе. Коллектив Франческо Кальцоне с огромным трудом набирает очки — в предыдущих девяти турах оформил всего одну победу и потерял очки даже с клубами, борющимися за выживание.
«Фиорентина», наоборот, неплохо накатила под финиш сезона: выдала три победы в четырех предыдущих турах серии А, вышла в финал Лиги конференций и едва не проникла в решающий матч Кубка Италии — «Аталанта» оказалась сильнее в полуфинале. Вероятно, мотивированные «фиалки» смогут добиться необходимого результата против кризисного «Наполи» и уже в более спокойной обстановке готовиться к финалу еврокубка, который пройдет 29 мая.
Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.72.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4