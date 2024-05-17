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«Фиорентина» — «Наполи»: неаполитанцы рискуют не попасть даже в Лигу конференций

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Наполи» 17 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Хвича Кварацхелия («Наполи»).
Фото Global Look Press

Прошлогодний чемпион Италии «Наполи» в 37-м туре серии А встретится с «Фиорентиной», с которой в этом сезоне сражается за попадание в еврокубки с восьмой строчки. Игра пройдет 17 мая на стадионе «Артемио Франки», начало — в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр — Маттео Маркетти. Прямую трансляцию с 21.40 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Италия. Серия А. 37-й тур
17 мая, 21:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Наполи

Аналитики букмекерской компании Winline полагают, что у хозяев чуть больше шансов на победу: их успех предложен с котировкой 2.42, что составляет около 40% вероятности. Рынок на успех гостей доступен за 2.95 (32%), «мирный» результат оценен в 3.50 (28%).

Встреча команд в первом круге закончилась уверенной победой коллектива из Флоренции (3:1). Шанс, что «Наполи» хотя бы не проиграет в предстоящей встрече, представлен за 1.60.

Правда, три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи намекают на серьезный перевес «фиалок»:

• 1:1 — за 5.80;

• 2:1 — за 8.40;

• 1:0 — за 9.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.08.

Коэффициент на обмен забитыми мячами — 1.53, опция «обе забьют — нет» идет за 2.39.

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Прогноз и ставка на матч «Фиорентина» — «Наполи»

Неаполитанцы после чемпионства в прошлом сезоне рискуют не попасть в еврокубки, в которые от серии А отберутся сразу восемь лучших команд. «Наполи» отстает от «Фиорентины» на два очка, а конкурент еще и имеет игру в запасе. Коллектив Франческо Кальцоне с огромным трудом набирает очки — в предыдущих девяти турах оформил всего одну победу и потерял очки даже с клубами, борющимися за выживание.

«Фиорентина», наоборот, неплохо накатила под финиш сезона: выдала три победы в четырех предыдущих турах серии А, вышла в финал Лиги конференций и едва не проникла в решающий матч Кубка Италии — «Аталанта» оказалась сильнее в полуфинале. Вероятно, мотивированные «фиалки» смогут добиться необходимого результата против кризисного «Наполи» и уже в более спокойной обстановке готовиться к финалу еврокубка, который пройдет 29 мая.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.72.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Константин Тюкавин

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Максим Глушенков

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Зенит

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