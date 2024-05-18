«Сочи» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 18 мая 2024 года онлайн в прямом эфире
18 мая все еще сохраняющий шансы на чемпионство «Краснодар» сойдется с худшей командой лиги — «Сочи». Коллективы встретятся на стадионе «Фишт», стартовый свисток рефери Павла Шадыханова прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир начнется в 18.45 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline полагают, что у гостей больше шансов на победу: поставить на них можно с коэффициентом 1.86, вероятность этого исхода — примерно 53%. Выигрыш подопечных Роберта Морено предложен за 4.10 (23%), даже ничья идет за чуть меньшие 3.85 (24%).
Рынок на непоражение «Сочи» в предстоящем матче можно взять за 1.99.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают перевес краснодарцев:
• 1:1 — за 6.20;
• 1:0 — за 6.80;
• 2:1 — за 7.60.
Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.84, ТМ 2.5 — за 1.96.
Рынок на обмен забитыми мячами представлен за 1.73, котировка на вариант «обе забьют — нет» — 2.09.
Комбинированная ставка на «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола идет за 2.05.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
13
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
14
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4