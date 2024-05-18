18 мая все еще сохраняющий шансы на чемпионство «Краснодар» сойдется с худшей командой лиги — «Сочи». Коллективы встретятся на стадионе «Фишт», стартовый свисток рефери Павла Шадыханова прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир начнется в 18.45 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline полагают, что у гостей больше шансов на победу: поставить на них можно с коэффициентом 1.86, вероятность этого исхода — примерно 53%. Выигрыш подопечных Роберта Морено предложен за 4.10 (23%), даже ничья идет за чуть меньшие 3.85 (24%).

Рынок на непоражение «Сочи» в предстоящем матче можно взять за 1.99.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают перевес краснодарцев:

• 1:1 — за 6.20;

• 1:0 — за 6.80;

• 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.84, ТМ 2.5 — за 1.96.

Рынок на обмен забитыми мячами представлен за 1.73, котировка на вариант «обе забьют — нет» — 2.09.

Комбинированная ставка на «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола идет за 2.05.

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