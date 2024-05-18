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«Сочи» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 18 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Сочи» — «Краснодар» 18 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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18 мая все еще сохраняющий шансы на чемпионство «Краснодар» сойдется с худшей командой лиги — «Сочи». Коллективы встретятся на стадионе «Фишт», стартовый свисток рефери Павла Шадыханова прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир начнется в 18.45 мск.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
18 мая, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Краснодар

Аналитики букмекерской компании Winline полагают, что у гостей больше шансов на победу: поставить на них можно с коэффициентом 1.86, вероятность этого исхода — примерно 53%. Выигрыш подопечных Роберта Морено предложен за 4.10 (23%), даже ничья идет за чуть меньшие 3.85 (24%).

Рынок на непоражение «Сочи» в предстоящем матче можно взять за 1.99.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают перевес краснодарцев:

• 1:1 — за 6.20;

• 1:0 — за 6.80;

• 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.84, ТМ 2.5 — за 1.96.

Максим Глушенков (&laquo;Локомотив&raquo;). «Локомотив» ворвался в гонку за медали и давит на «Краснодар». На пути железнодорожников — крепкая оборона «Факела»

Рынок на обмен забитыми мячами представлен за 1.73, котировка на вариант «обе забьют — нет» — 2.09.

Комбинированная ставка на «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола идет за 2.05.

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«Сочи» — «Краснодар»: «быки» не забили в трех турах подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
13
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
14
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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