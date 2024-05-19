4 мая в 38-м, заключительном туре премьер-лиги «Арсенал» сыграет с «Эвертоном». Команды сойдутся на стадионе «Эмирейтс» в 18.00 по московскому времени. Их рассудит арбитр Майкл Оливер. Английский футбол в России не показывают.

Эксперты компании Winline назвали лондонцев явными фаворитами. На успех парней Микеля Артеты представлен коэффициент 1.17, что соответствует 84% вероятности. Ничья доступна за 8.20 (11%), а победа мерсисайдцев — за 16.0 (5%).

«Арсенал» выиграл в трех очных матчах. Верите, что в этот раз «ириски» не уступят? Взять опцию Х2 можно за 5.42.

Тотал больше 3.5 мяча предложен за 1.98, ТМ 3.5 — за 1.82. Обмен голами оценен в 2.01, опция «обе забьют — нет» идет за 1.77.

Специалисты из Winline считают, что самый вероятный счет — 2:0 в пользу «канониров». На этот результат дана котировка 6.00.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Эвертон»

«Канониры» не пропустили в четырех из пяти прошлых матчей АПЛ. Минимум одна команда не забила в восьми из девяти предыдущих встреч лондонцев в чемпионате. Парни Артеты пропустили реже всех в АПЛ (28). При этом только у «Шеффилда» (35) меньше голов в премьер-лиге, чем у «Эвертона» (39). А хотя бы один из соперников не отличился в шести из семи недавних выступлений мерсисайдцев. В погоне за титулом «Арсенал» не выпустит гостей с их половины поля, и шансов на взятие ворот у них будет минимум.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.77.

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