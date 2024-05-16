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«Альмерия» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 16 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Альмерия» — «Барселона» 16 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Серхио Аррибас («Альмерия»).
Фото Global Look Press

16 мая «Барселона» нанесет визит «Альмерии» в 36-м туре ла лиги. Встреча начнется в 22.30 по московскому времени на арене «Медитерранео». За соблюдением правил проследит бригада арбитров под руководством Хавьера Альберола Рохаса. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 36-й тур
16 мая, 22:30. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
Барселона

Аналитики компании Winline считают блауграну фаворитом. На триумф гостей можно поставить с коэффициентом 1.43, вероятность такого исхода — примерно 65%. Ничья доступна за 5.40 (21%), выигрыш команды Пепе Меля — за 6.60 (14%).

«Альмерия» уступила в трех домашних поединках подряд. Окончание неудачной серии хозяев (1Х) предложили за 2.97.

Победа рохибланкос с форой (+1.5) получила котировку 1.79. Фора (-1.5) на их соперника оценена в 2.01.

Первый гол в исполнении каталонцев имеется за 1.55, эту же опцию на андалузцев дали за 3.35.

Константин Тюкавин (&laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;). «Динамо» вырвалось в лидеры чемпионской гонки. Но у «Крыльев» есть рецепт успеха в играх с бело-голубыми

На обмен результативными попаданиями можно поставить за 1.49, обратный рынок идет за 2.52. Тотал больше 3.5 мяча и ТМ 3.5 доступны за одинаковые 1.90.

По версии аналитиков Winline, самый вероятный счет игры — 2:1 в пользу «Барселоны» за 7.80.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Локомотив

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
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ЦСКА

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