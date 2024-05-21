«Глава подходит к концу». Тони Кроос объявил о завершении карьеры после Евро

Немец хочет уйти из футбола на пике своих возможностей.

«Всегда говорил , «Реал» был и будет моим последним клубом»

34- летний полузащитник «Реала» и сборной Германии , легендарный Тони Кроос объявил о завершении карьеры . По словам немца , Евро -2024 станет его последним турниром .

Первые подозрения о том , что Кроос может завершить карьеру , появились еще утром 21 мая . Тогда Marca сообщила , что «Реал» ведет переговоры о продлении соглашения с Лукой Модричем и Тони . И если по хорвату почти не было никаких вопросов — он , по данным медиа , принял новую роль «ветерана - запасного» , то по немцу не было никакой ясности .

Через пару часов после появления этой новости инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил , что Кроос не подпишет новый контракт с «Реалом» и завершит карьеру после летнего Евро . Почти сразу сообщение подтвердилось — Тони сам обратился к болельщикам в социальных сетях.

Фото Global Look Press

« 17 июля 2014 года — день моей презентации в «Реале» , день , который изменил мою жизнь . Мою жизнь как футболиста , но особенно как человека . Это было началом новой главы в крупнейшем клубе мира . Спустя 10 лет эта глава подходит к концу . Никогда не забуду это время ! Я хотел бы особенно поблагодарить всех , кто принял меня с открытым сердцем и доверял мне . Но особенно мне хотелось бы поблагодарить вас , дорогие мадридисты , за вашу привязанность и любовь с первого и до последнего дня .

Это решение означает , что моя карьера футболиста завершится этим летом после чемпионата Европы . Как я всегда говорил , «Реал» был и будет моим последним клубом . Я счастлив и горжусь , что нашел правильное время для своего решения и принял его самостоятельно . Моей целью всегда было завершить карьеру на пике своих возможностей » .

В «Реале» уже подтвердили новость , а президент сливочных Флорентино Перес отреагировал лаконично : «Тони Кроос — один из величайших футболистов в истории «Реала » . Этот клуб навсегда останется его домом».

Фото AFP

Будет ли шестой титул в Лиге чемпионов?

1 июня Кроос может выиграть шестую Лигу чемпионов и сравняться с рекордсменом турнира Пако Хенто, который в составе «Реала» брал шесть Кубков чемпионов в 50-60-е годы. На данный момент по пять побед в Лиге чемпионов есть еще у трех игроков мадридцев — Луки Модрича, Начо Фернандеса и Дани Карвахаля.

Кроос провел в «Реале» 10 сезонов , сыграл 463 матча и завоевал 22 трофея . На его счету четыре победы в Лиге чемпионов и четыре титула чемпиона Испании .

В составе «Баварии» , из которой Кроос в 2014- м переходил в «Реал» , он провел 205 матчей . Вместе с мюнхенцами он трижды становился чемпионом бундеслиги и обладателем Кубка Германии , а также один раз выигрывал Лигу чемпионов .