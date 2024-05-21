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Сегодня, 16:45

«Глава подходит к концу». Тони Кроос объявил о завершении карьеры после Евро

Полузащитник «Реала» Кроос завершит карьеру после Евро-2024
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Тони Кроос.
Фото Global Look Press
Немец хочет уйти из футбола на пике своих возможностей.

«Всегда говорил, «Реал» был и будет моим последним клубом»

34-летний полузащитник «Реала» и сборной Германии, легендарный Тони Кроос объявил о завершении карьеры. По словам немца, Евро-2024 станет его последним турниром.

 
Тони Кроос. Кроос отдал великую голевую в Лиге чемпионов. В 34 он проводит один из лучших сезонов в карьере

Первые подозрения о том, что Кроос может завершить карьеру, появились еще утром 21 мая. Тогда Marca сообщила, что «Реал» ведет переговоры о продлении соглашения с Лукой Модричем и Тони. И если по хорвату почти не было никаких вопросов он, по данным медиа, принял новую роль «ветерана-запасного», то по немцу не было никакой ясности.

Через пару часов после появления этой новости инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, что Кроос не подпишет новый контракт с «Реалом» и завершит карьеру после летнего Евро. Почти сразу сообщение подтвердилось Тони сам обратился к болельщикам в социальных сетях.

Полузащитник «Реала» Тони Кроос.
Фото Global Look Press

«17 июля 2014 года день моей презентации в «Реале», день, который изменил мою жизнь. Мою жизнь как футболиста, но особенно как человека. Это было началом новой главы в крупнейшем клубе мира. Спустя 10 лет эта глава подходит к концу. Никогда не забуду это время! Я хотел бы особенно поблагодарить всех, кто принял меня с открытым сердцем и доверял мне. Но особенно мне хотелось бы поблагодарить вас, дорогие мадридисты, за вашу привязанность и любовь с первого и до последнего дня.

 
Тони Кроос в&nbsp;сборной Германии. Биография Тони Крооса: звезда сборной Германии и «Реала»

Это решение означает, что моя карьера футболиста завершится этим летом после чемпионата Европы. Как я всегда говорил, «Реал» был и будет моим последним клубом. Я счастлив и горжусь, что нашел правильное время для своего решения и принял его самостоятельно. Моей целью всегда было завершить карьеру на пике своих возможностей».

В «Реале» уже подтвердили новость, а президент сливочных Флорентино Перес отреагировал лаконично: «Тони Кроос  один из величайших футболистов в истории «Реала». Этот клуб навсегда останется его домом».

Полузащитник «Реала» Тони Кроос.
Фото AFP

Будет ли шестой титул в Лиге чемпионов?

1 июня Кроос может выиграть шестую Лигу чемпионов и сравняться с рекордсменом турнира Пако Хенто, который в составе «Реала» брал шесть Кубков чемпионов в 50-60-е годы. На данный момент по пять побед в Лиге чемпионов есть еще у трех игроков мадридцев — Луки Модрича, Начо Фернандеса и Дани Карвахаля.

Кроос провел в «Реале» 10 сезонов, сыграл 463 матча и завоевал 22 трофея. На его счету четыре победы в Лиге чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.

 
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В составе «Баварии», из которой Кроос в 2014-м переходил в «Реал», он провел 205 матчей. Вместе с мюнхенцами он трижды становился чемпионом бундеслиги и обладателем Кубка Германии, а также один раз выигрывал Лигу чемпионов.

Кроос вернулся в сборную, чтобы сыграть на домашнем Евро. Об уходе из национальной команды он объявил в 2021 году. В составе бундестим Тони провел 106 матчей, забил 17 мячей, стал чемпионом мира, бронзовым призером мирового первенства.

Тони Кроос
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
ФК Реал
Чемпионат Европы по футболу
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