«Болонья» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 20 мая 2024 года онлайн в прямом эфире
20 мая в 37-м туре чемпионата Италии «Ювентус» приедет в гости к «Болонье». Команды сойдутся в поединке за третье место в турнирной таблице на стадионе «Ренато Далль'Ара». Игра начнется в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru стартует с 21.35 мск.
Букмекерская компания Winline назвала красно-синих небольшими фаворитами. На триумф коллектива Тиаго Мотты выставлен коэффициент 2.60, что соответствует 37% вероятности результата. На ничью по итогам 90 минут можно поставить за 3.15 (31%), успех туринцев идет за 2.95 (32%).
Черно-белые не уступили в 25 очных матчах подряд. На очередное непоражение «Старой синьоры» предложили 1.52.
Фора (0) на «Болонью» доступна за 1.79. Та же опция на «Ювентус» дана в линии по 2.01.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.26, ТМ 2.5 — за 1.59. На обмен результативными попаданиями можно поставить за 1.91, обратный рынок оценен близкой котировкой 1.89.
Первый гол в исполнении хозяев предложен за 2.43, на гостей дали 2.60. Вариант «никто» играется за 3.50.
По мнению экспертов из Winline, наиболее вероятный счет — 1:1. Этот результат представлен за 5.20.
Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3 000 рублей новым игрокам в Winline
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
7
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|3 : 3
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|3 : 1
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|2 : 1
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|1 : 5
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4