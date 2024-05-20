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«Болонья» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 20 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Болонья» — «Ювентус» 20 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Джон Лукуми и Федерико Кьеза («Ювентус» — «Болонья»).
Фото Getty Images

20 мая в 37-м туре чемпионата Италии «Ювентус» приедет в гости к «Болонье». Команды сойдутся в поединке за третье место в турнирной таблице на стадионе «Ренато Далль'Ара». Игра начнется в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru стартует с 21.35 мск.

Италия. Серия А. 37-й тур
20 мая, 21:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Ювентус

Букмекерская компания Winline назвала красно-синих небольшими фаворитами. На триумф коллектива Тиаго Мотты выставлен коэффициент 2.60, что соответствует 37% вероятности результата. На ничью по итогам 90 минут можно поставить за 3.15 (31%), успех туринцев идет за 2.95 (32%).

Черно-белые не уступили в 25 очных матчах подряд. На очередное непоражение «Старой синьоры» предложили 1.52.

Фора (0) на «Болонью» доступна за 1.79. Та же опция на «Ювентус» дана в линии по 2.01.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.26, ТМ 2.5 — за 1.59. На обмен результативными попаданиями можно поставить за 1.91, обратный рынок оценен близкой котировкой 1.89.

Владимир Федотов (ЦСКА). ЦСКА вылетел из Кубка и не попадет в топ-4 РПЛ. Выезд в Нижний — отличная возможность отвести душу, ведь дела «Пари НН» еще хуже

Первый гол в исполнении хозяев предложен за 2.43, на гостей дали 2.60. Вариант «никто» играется за 3.50.

По мнению экспертов из Winline, наиболее вероятный счет — 1:1. Этот результат представлен за 5.20.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Болонья
ФК Ювентус
Серия А
0
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«Пари НН» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 21 мая 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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