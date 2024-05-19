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«Спартак» — «Рубин»: казанцы не проиграли на «Лукойл Арене» в четырех матчах подряд

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Рубин» 19 мая 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Роман Зобнин («Спартак»).
Фото Global Look Press

19 мая «Спартак» проведет последний домашний матч в нынешнем сезоне — в 29-м туре РПЛ на «Лукойл Арену» пожалует «Рубин». Встреча начнется в 14.15 по московскому времени. Команды рассудит бригада Владимира Москалева. Телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru покажут игру в прямом эфире с 16.05 мск. Также трансляция игры будет доступна на сайте букмекерской компании Winline.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 14:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Рубин

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев фаворитами: успех «Спартака» доступен за 1.72, это около 54% вероятности. На победу «Рубина» предложили 4.70 (21%). Ничья идет за 4.00 (25%).

Триумф красно-белых с форой (-1) можно взять за 2.18. Опцию Ф2(+1) — за 1.63.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.91. Котировка на «обе забьют» — 1.84, на обратный рынок — 1.96.

Команда Владимира Слишковича не пропустила в двух турах РПЛ подряд. На продолжение сухой серии москвичей дали коэффициент 2.32.

&laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Балтика&raquo;. Две недели назад «Балтика» уже победила на «Ростов Арене». С той кубковой неудачи началась майская депрессия команды Карпина

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Рубин»

Беспроигрышная серия команды Рашида Рахимова составляет уже пять туров — в четырех из них красно-зеленые обменялись голами с соперниками. К тому же казанцы не уступили на «Лукойл Арене» в четырех матчах подряд — увезли с собой победу и три ничьих. В первом круге красно-белые добились успеха с крупным счетом (4:1), но не сохранили ворота в неприкосновенности. На последний домашний матч сезона «Спартак» будет особенно мотивирован после вылета из Кубка. Хозяева будут много атаковать и сделают все, чтобы добиться положительного результата. Но «Рубин» находится в такой форме, что способен огорчить москвичей как минимум однажды.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.84.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
0
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«Сочи» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 18 мая 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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