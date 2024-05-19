19 мая «Спартак» проведет последний домашний матч в нынешнем сезоне — в 29-м туре РПЛ на «Лукойл Арену» пожалует «Рубин». Встреча начнется в 14.15 по московскому времени. Команды рассудит бригада Владимира Москалева. Телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru покажут игру в прямом эфире с 16.05 мск. Также трансляция игры будет доступна на сайте букмекерской компании Winline.

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев фаворитами: успех «Спартака» доступен за 1.72, это около 54% вероятности. На победу «Рубина» предложили 4.70 (21%). Ничья идет за 4.00 (25%).

Триумф красно-белых с форой (-1) можно взять за 2.18. Опцию Ф2(+1) — за 1.63.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.91. Котировка на «обе забьют» — 1.84, на обратный рынок — 1.96.

Команда Владимира Слишковича не пропустила в двух турах РПЛ подряд. На продолжение сухой серии москвичей дали коэффициент 2.32.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Рубин»

Беспроигрышная серия команды Рашида Рахимова составляет уже пять туров — в четырех из них красно-зеленые обменялись голами с соперниками. К тому же казанцы не уступили на «Лукойл Арене» в четырех матчах подряд — увезли с собой победу и три ничьих. В первом круге красно-белые добились успеха с крупным счетом (4:1), но не сохранили ворота в неприкосновенности. На последний домашний матч сезона «Спартак» будет особенно мотивирован после вылета из Кубка. Хозяева будут много атаковать и сделают все, чтобы добиться положительного результата. Но «Рубин» находится в такой форме, что способен огорчить москвичей как минимум однажды.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.84.

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