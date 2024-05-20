Прогноз на матч серии А «Болонья» — «Ювентус» 20 мая 2024 года

20 мая в 37-м туре чемпионата Италии сыграют «Болонья» и «Ювентус». Встреча пройдет на стадионе «Ренато Далль'Ара». Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru начнется с 21.35 мск.

Аналитики компании Winline считают хозяев минимальными фаворитами. На успех красно-синих предложен коэффициент 2.60, что соответствует 37% вероятности. Ничья доступна за 3.15 (31%), а триумф «Юве» — за 2.95 (32%).

Туринцы не уступили в 25 очных матчах подряд. На очередное непоражение «Старой синьоры» выставили рынок 1.52.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.26, ТМ 2.5 — за 1.59. На обмен голами можно поставить за 1.91, обратную опцию оценили близкой котировкой 1.89.

По мнению экспертов из Winline, наиболее вероятный счет — 1:1. Этот результат представлен за 5.20.

Прогноз и ставка на матч «Болонья» — «Ювентус»

«Борзые» не проиграли в восьми матчах серии А подряд. В семи из девяти встреч команды Тиаго Мотты влетело меньше трех мячей. В таком же количестве поединков забил только один из соперников. У «Ювентуса» семь выездов прошли без побед. Отставка Макса Аллегри вряд ли принесет мгновенные перемены. К тому же три из четырех прошлых столкновений туринцев с «Болоньей» не преодолели «верх» по голам. Напряженный характер игры тоже не сулит большого количества результативных попаданий: в случае поражения черно-белые теряют шансы финишировать третьими.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.79.

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