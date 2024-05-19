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«Спартак» — «Рубин»: где смотреть матч РПЛ 19 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Рубин» 19 мая 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Тео Бонгонда («Спартак»).
Фото Global Look Press

19 мая «Спартак» и «Рубин» сыграют в 29-м туре РПЛ. Поединок пройдет на «Лукойл Арене». Главный судья Владимир Москалев даст стартовый свисток в 14.15 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер», а также сайтах matchtv.ru и winline.ru с 14.05 мск.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 14:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Рубин

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у москвичей больше шансов на три очка: на победу коллектива Владимира Слишковича предложили котировку 1.72, что составляет примерно 54% вероятности. Ничья доступна за 4.00 (25%). Триумф красно-зеленых можно взять за 4.70 (21%).

«Рубин» не уступил на «Лукойл Арене» в четырех матчах подряд. Считаете, что беспроигрышная серия команды Рашида Рахимова продолжится? Хватайте опцию Х2 за 2.16.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.89, ТМ 2.5 — в 1.91.

«Обе забьют» дали за 1.84, обратный вариант — за 1.96.

&laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Балтика&raquo;. Две недели назад «Балтика» уже победила на «Ростов Арене». С той кубковой неудачи началась майская депрессия команды Карпина

В первом круге красно-белые разгромили казанцев на «Ак Барс Арене» (4:1). Коэффициент на то, что «Спартак» оформит 2-3 гола, — 2.11.

Четыре наиболее вероятных результата противостояния, по версии экспертов, указывают на успех москвичей или ничью:

  • 1:0 — за 6.00;
  • 1:1 — за 6.60;
  • 2:0 — за 7.00;
  • 2:1 — за 7.40.

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РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
0
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«Ахмат» — «Зенит»: от команд Семака и Адиева не стоит ждать огня
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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21 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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