Финляндия в шаге от фиаско исторического масштаба! Расклады перед последним днем группового турнира ЧМ

Топ-сборная рискует не попасть в четвертьфинал.

1) Главная интрига последнего игрового дня группового турнира на чемпионате мира — попадет ли в четвертьфинал сборная Финляндии. Из-за сенсационного поражения от австрийцев (напомним, что победный гол был забит на последней секунде основного времени — и это может сыграть решающую роль!) отрыв от четвертого до пятого места составляет всего три очка (10 и 7), а при равенстве баллов выше будет победитель очной встречи — то есть Австрия. И расклад, при котором сборные сравняются, не выглядит невероятным: альпийской команде играть с Великобританией (0 очков в 6 матчах), а финнам — со Швейцарией, которая давно обеспечила себе место в плей-офф, обыграла Чехию, на равных боролась с Канадой и с составом с рядом звезд НХЛ (Йоси, Хишир, Фиала) выглядит куда интереснее очень среднего по набору хоккеистов соперника.

Расклад простой: Финляндии нужно либо набрать хотя бы одно очко для попадания в четвертьфинал, либо надеяться на британцев. Если сборная Суоми проиграет в основное время, а Австрия победит (тоже в основное), случится сенсация. Причем исторического масштаба: финны никогда не вылетали на стадии группового турнира, а австрийцы добирались в плей-офф лишь раз — в 1994 году.

2) Кто бы из пары Финляндия — Австрия в группе А ни вышел в четвертьфинал, попадет там на пока что лучшую команду ЧМ Швецию — скандинавы не потеряли ни одного очка и обеспечили себе первое место в группе В.

3) Для Швейцарии, которая может оставить финнов без плей-офф, последний матч имеет турнирное значение. Сейчас в группе А у Канады 17 очков, у Чехии — 15, у швейцарцев — 14. Обогнать североамериканцев для альпийской сборной не выйдет из-за поражения в очном матче, но вот занять второе место шансы есть. Для этого надо набрать сегодня хотя бы на балл больше, чем чехи (устроит любой вариант: 1 против 0, 2 против 1, 3 против 2). Самим же чехам нужна победа в основное время в игре с Канадой, чтобы вырваться на первую позицию. При всех других исходах на ней останутся Бедард, Таварес и компания.

4) В группе В тоже формально сохраняется борьба за четвертое место и последнюю путевку в плей-офф. Латвия уступает Словакии три очка (9 против 12), но, чтобы обойти ее (в очном матче была победа), нужно не только поражение словаков от шведов (реально), но и невероятная победа команды Харийса Витолиньша в основное время над американцами.

5) Сами же словаки борются с США (13 очков) и Германией (12) за вторую и третью позиции в группе. Немцы играют с Францией — и наиболее вероятным кажется вариант с их победой, успехом американцев и неудачей Словакии, что оставит команды на тех же местах, что сейчас. Раскладов в случае сенсаций много: стоит отметить, что при равенстве очков двух из трех вышеуказанных сборных из-за результатов очных матчей США обойдут Германию, Германия — Словакию, а Словакия — США. Если вдруг будет «закрутка» из всех трех команд сразу, то порядок будет следующий: США, Германия, Словакия.

6) Предположим, что в группе В обойдется без сенсаций, а в группе А Канада обыграет Чехию, а Финляндия — Швейцарию. Тогда четвертьфинальные пары будут выглядеть так:

Канада — Словакия

Чехия — Германия

США — Швейцария

Швеция — Финляндия