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«Ахмат» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 19 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ахмат» — «Зенит» 19 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Педро («Зенит»).
Фото Getty Images

19 мая в 29-м туре чемпионата России «Ахмат» сыграет против «Зенита». Начало встречи на «Ахмат Арене» — в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте winline.ru, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 18.50 мск. Рефери поединка — Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Зенит

Эксперты из букмекерской компании Winline сулят три очка парням Сергея Семака. На триумф гостей представлен коэффициент 1.53, что соответствует примерно 65% вероятности. Ничья доступна за 4.30 (22%), выигрыш хозяев — за 7.00 (13%).

Сине-бело-голубые победили в трех очных встречах подряд. Верите, что в этот раз удача будет на стороне команды Магомеда Адиева? Тогда возьмите 1Х за 1.64.

Фора (-1) на успех питерцев предложена за 1.82. Ф(+1) для «Ахмата» оценили в 1.98.

Первый гол в исполнении грозненцев дан за 4.00, результативный дебют «Зенита» — за 1.69.

Игроки &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» все еще может стать третьим в РПЛ. А назначение Станковича еще сильнее мотивирует игроков в матче с «Рубином»

Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 получили одинаковые котировки 1.90. Опция «обе забьют» идет за 2.00, обратный рынок — за 1.83.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна ничья со счетом 1:1. Этот исход можно взять с коэффициентом 7.00.

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: «горожане» разобьют «молотков» и заберут титул
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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