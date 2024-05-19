«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: «горожане» разобьют «молотков» и заберут титул
19 мая в финальном, 38-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» встретится с «Вест Хэмом». Команды выйдут на поле стадиона «Этихад» в 18.00 по московскому времени. Поединок обслужит арбитр Джон Буркс. В России легально не показывают АПЛ.
Эксперты компании Winline уверены в том, что «горожане» не упустят чемпионство в последнем матче кампании. Успех парней Хосепа Гвардиолы получил ничтожно малый коэффициент 1.10, что составляет 90% вероятности. Ничья предложена за огромные 12.00 (7%), триумф гостей — за еще более чудовищные 21.0 (3%).
«Молотки» уступили в трех прошлых встречах с манкунианцами. Набор очков в их исполнении (Х2) котируется за 7.64.
Аналитики ждут очень результативный матч. Тотал больше четырех мячей оценен в 1.70, ТМ 4 — в 2.10. Опция «обе забьют» идет за 1.80, обратный рынок — за 2.01.
Самый вероятный счет — 3:0 в пользу «горожан», считают аналитики компании Winline. На такой исход дали 7.20.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»
Парни Гвардиолы забили трижды и более в трех предыдущих домашних встречах АПЛ. «Сити» — самый результативный клуб чемпионата (93). А «Вест Хэм» — четвертый среди худших команд по пропущенным мячам (71). Минимум четыре гола влетело в четырех прошлых поединках «молотков» в премьер-лиге. При этом оба соперника отличились в 10 из 12 выступлений лондонцев в чемпионате Англии. Травма Эдерсона также может повлиять на результативность матча, который «Сити» обязан выигрывать, чтобы оформить титул при родных фанатах.
Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 4.5 за 2.15.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
3
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4