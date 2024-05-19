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«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: «горожане» разобьют «молотков» и заберут титул

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» 19 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Кайл Уокер и Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
Фото Getty Images

19 мая в финальном, 38-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» встретится с «Вест Хэмом». Команды выйдут на поле стадиона «Этихад» в 18.00 по московскому времени. Поединок обслужит арбитр Джон Буркс. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Вест Хэм

Эксперты компании Winline уверены в том, что «горожане» не упустят чемпионство в последнем матче кампании. Успех парней Хосепа Гвардиолы получил ничтожно малый коэффициент 1.10, что составляет 90% вероятности. Ничья предложена за огромные 12.00 (7%), триумф гостей — за еще более чудовищные 21.0 (3%).

«Молотки» уступили в трех прошлых встречах с манкунианцами. Набор очков в их исполнении (Х2) котируется за 7.64.

Аналитики ждут очень результативный матч. Тотал больше четырех мячей оценен в 1.70, ТМ 4 — в 2.10. Опция «обе забьют» идет за 1.80, обратный рынок — за 2.01.

Самый вероятный счет — 3:0 в пользу «горожан», считают аналитики компании Winline. На такой исход дали 7.20.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»

Парни Гвардиолы забили трижды и более в трех предыдущих домашних встречах АПЛ. «Сити» — самый результативный клуб чемпионата (93). А «Вест Хэм» — четвертый среди худших команд по пропущенным мячам (71). Минимум четыре гола влетело в четырех прошлых поединках «молотков» в премьер-лиге. При этом оба соперника отличились в 10 из 12 выступлений лондонцев в чемпионате Англии. Травма Эдерсона также может повлиять на результативность матча, который «Сити» обязан выигрывать, чтобы оформить титул при родных фанатах.

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 4.5 за 2.15.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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