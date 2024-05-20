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«Пари НН» — ЦСКА: команды повеселятся в атаке, но армейцы уедут с очками

Прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — ЦСКА 21 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Федор Чалов (ЦСКА).
Фото Global Look Press

21 мая в 29-м туре чемпионата России «Пари НН» выступит против ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также сайт компании Winline. Старт трансляции в 19.50 мск. Соблюдение правил проконтролирует судья Василий Казарцев.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
20 мая, 20:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Winline считают фаворитом ЦСКА. На выигрыш армейцев можно поставить с коэффициентом 2.23, вероятность такого исхода — примерно 43%. Ничья доступна за 3.35 (29%), успех «Нижнего Новгорода» — за близкие 3.45 (28%).

Парни Саши Илича не уступили в двух из трех прошлых очных матчей. На то, что москвичи снова уедут без победы, можно сыграть за 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.18, ТМ 2.5 — в невысокие 1.63. Обмен голами идет за 1.91, противоположный рынок — за 1.89.

Самый вероятный счет, по версии аналитиков Winline, — 1:1. Его предложили за 5.40.

Владимир Федотов (ЦСКА). ЦСКА вылетел из Кубка и не попадет в топ-4 РПЛ. Выезд в Нижний — отличная возможность отвести душу, ведь дела «Пари НН» еще хуже

Прогноз и ставка на матч «Пари НН» — ЦСКА

В шести из семи прошлых матчей нижегородцев влетело не меньше четырех голов. В том же количестве встреч команды Илича отличились оба соперника. А дома «Пари НН» не выиграл в пяти поединках подряд. ЦСКА — в тройке самых результативных клубов сезона (48). В шести из восьми прошлых выступлений армейцев в премьер-лиге зафиксировано минимум три взятия ворот. Также москвичи не уступили восемь раз за прошлые 10 туров. Напрашивается их победа или ничья и несколько забитых мячей.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 1.5 за 1.87.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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«Ахмат» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 19 мая 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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