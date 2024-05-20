«Пари НН» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 21 мая 2024 года онлайн в прямом эфире
21 мая «Пари НН» сыграет с ЦСКА в 29-м туре РПЛ. Поединок на стадионе «Нижний Новгород» начнется в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция на matchtv.ru, канале «Матч! Премьер» и сайте компании Winline стартует в 19.50 мск. Команды рассудит рефери Василий Казарцев.
Эксперты компании Winline ждут успеха армейцев. На команду Владимира Федотова предложили коэффициент 2.23, что соответствует 43% вероятности исхода. Выигрыш парней Саши Илича доступен за 3.45 (28%). Ничья оценена в 3.35 (29%).
«Пари НН» не уступил в двух из трех прошлых очных матчей. На то, что москвичи снова уедут без победы, можно сыграть за 1.70.
Победа ЦСКА с форой (0) идет за 1.57. Идентичная фора на хозяев — за 2.40.
Первый гол в исполнении «Нижнего» дали по 2.85. Котировка на то, что счет откроют красно-синие, — по 2.21. Вариант «никто» имеется в линии за 3.65.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.18, ТМ 2.5 — в невысокие 1.63. Обмен результативными попаданиями идет за 1.91, противоположный рынок — за 1.89.
Самый вероятный счет, по версии аналитиков Winline, — 1:1. Его предложили за 5.40.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
7
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|3 : 3
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|3 : 1
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|2 : 1
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|1 : 5
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4