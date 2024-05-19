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«Ахмат» — «Зенит»: от команд Семака и Адиева не стоит ждать огня

Прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит» 19 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Дуглас Сантос («Зенит»).
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»

19 мая «Зенит» пожалует в гости к «Ахмату» в 29-м туре РПЛ. Поединок пройдет на «Ахмат Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и сайте winline.ru. Эфир стартует в 18.50 мск. Команды рассудит Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Зенит

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе гостей. На успех «Зенита» можно поставить с коэффициентом 1.53, вероятность такого исхода — примерно 65%. Ничья доступна за 4.30 (22%), триумф грозненцев — за 7.00 (13%).

Сине-бело-голубые выиграли в трех очных встречах подряд. Верите, что в этот раз удача будет на стороне команды Магомеда Адиева? Тогда возьмите 1Х за 1.64.

Тотал больше 2.5 гола и ТМ 2.5 получили одинаковые котировки 1.90. Обмен результативными ударами идет за 2.00, обратный рынок — за 1.83.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна ничья со счетом 1:1. На этот исход дан коэффициент 7.00.

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Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Зенит»

Грозненцы не пропустили в трех из четырех прошлых встреч в РПЛ. Домашние поединки парней Адиева — не самые результативные: одна из команд не забила в четырех из шести матчей. У «Зенита» похожая статистика — в четырех последних турах премьер-лиги из пяти голы оформлял лишь один из коллективов. К тому же в пяти прошлых играх питерцев в чемпионате влетело не больше двух мячей. Ближайшая разборка продолжит «низовой» тренд.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

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«Спартак» — «Рубин»: казанцы не проиграли на «Лукойл Арене» в четырех матчах подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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