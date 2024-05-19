«Ахмат» — «Зенит»: от команд Семака и Адиева не стоит ждать огня
19 мая «Зенит» пожалует в гости к «Ахмату» в 29-м туре РПЛ. Поединок пройдет на «Ахмат Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и сайте winline.ru. Эфир стартует в 18.50 мск. Команды рассудит Сергей Карасев.
Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе гостей. На успех «Зенита» можно поставить с коэффициентом 1.53, вероятность такого исхода — примерно 65%. Ничья доступна за 4.30 (22%), триумф грозненцев — за 7.00 (13%).
Сине-бело-голубые выиграли в трех очных встречах подряд. Верите, что в этот раз удача будет на стороне команды Магомеда Адиева? Тогда возьмите 1Х за 1.64.
Тотал больше 2.5 гола и ТМ 2.5 получили одинаковые котировки 1.90. Обмен результативными ударами идет за 2.00, обратный рынок — за 1.83.
Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна ничья со счетом 1:1. На этот исход дан коэффициент 7.00.
Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Зенит»
Грозненцы не пропустили в трех из четырех прошлых встреч в РПЛ. Домашние поединки парней Адиева — не самые результативные: одна из команд не забила в четырех из шести матчей. У «Зенита» похожая статистика — в четырех последних турах премьер-лиги из пяти голы оформлял лишь один из коллективов. К тому же в пяти прошлых играх питерцев в чемпионате влетело не больше двух мячей. Ближайшая разборка продолжит «низовой» тренд.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.90.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
3
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4