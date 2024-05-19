19 мая «Зенит» пожалует в гости к «Ахмату» в 29-м туре РПЛ. Поединок пройдет на «Ахмат Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и сайте winline.ru. Эфир стартует в 18.50 мск. Команды рассудит Сергей Карасев.

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе гостей. На успех «Зенита» можно поставить с коэффициентом 1.53, вероятность такого исхода — примерно 65%. Ничья доступна за 4.30 (22%), триумф грозненцев — за 7.00 (13%).

Сине-бело-голубые выиграли в трех очных встречах подряд. Верите, что в этот раз удача будет на стороне команды Магомеда Адиева? Тогда возьмите 1Х за 1.64.

Тотал больше 2.5 гола и ТМ 2.5 получили одинаковые котировки 1.90. Обмен результативными ударами идет за 2.00, обратный рынок — за 1.83.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна ничья со счетом 1:1. На этот исход дан коэффициент 7.00.

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Зенит»

Грозненцы не пропустили в трех из четырех прошлых встреч в РПЛ. Домашние поединки парней Адиева — не самые результативные: одна из команд не забила в четырех из шести матчей. У «Зенита» похожая статистика — в четырех последних турах премьер-лиги из пяти голы оформлял лишь один из коллективов. К тому же в пяти прошлых играх питерцев в чемпионате влетело не больше двух мячей. Ближайшая разборка продолжит «низовой» тренд.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

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