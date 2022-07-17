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«Динамо» — «Ростов»: где смотреть матч 17 июля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Динамо» — «Ростов» 17 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Федор Смолов («Динамо»).
Фото Сайт ФК «Динамо»

17 июля в Москве состоится центральный матч первого тура РПЛ — «Динамо» на «ВТБ Арене» примет «Ростов». Встреча начнется в 20.00 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на сайте matchtv.ru. Старт трансляции — в 19.30 мск. Павел Кукуян — главный арбитр игры.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
17 июл, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ростов

У «Динамо» шансы победить выше, считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На успех москвичей можно поставить с коэффициентом 1.83, это приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 3.90 (24%), виктория «Ростова» — 4.30 (22%).

Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае их успеха принесет приличные 4300 рублей.

Однако за 2.04 вы можете взять вариант «Ростов» не проиграет" — он менее опасный.

В прошлом сезоне команды сыграли 1:1 и 2:0 — то есть ни разу не пробили тотал больше 2.5 мяча. Если считаете, что соперники готовы изменить ситуацию, на ТБ 2.5 коэффициент 1.87, на ТМ 2.5 — 2.00.

Николай Комличенко летом перебрался в «Ростов» как раз из «Динамо». Есть множество вариантов, как он покажет себя перед старыми товарищами: на гол форварда котировка 4.00, в первом тайме — 7.60, во втором — 6.10.

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Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов:

  • ничья 1:1 за 6.90;

  • победа «Динамо» 1:0 — за 7.10;

  • успех 2:1 — за 8.00.

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«Краснодар» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 17 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
10
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
13
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 2 : 0
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 4
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 1 : 1
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 1 : 3
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Рамазан Гаджимурадов

Рамазан Гаджимурадов

Урал

 1 0 1
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