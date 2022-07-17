17 июля в Москве состоится центральный матч первого тура РПЛ — «Динамо» на «ВТБ Арене» примет «Ростов». Встреча начнется в 20.00 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на сайте matchtv.ru. Старт трансляции — в 19.30 мск. Павел Кукуян — главный арбитр игры.

У «Динамо» шансы победить выше, считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На успех москвичей можно поставить с коэффициентом 1.83, это приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 3.90 (24%), виктория «Ростова» — 4.30 (22%).

Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае их успеха принесет приличные 4300 рублей.

Однако за 2.04 вы можете взять вариант «Ростов» не проиграет" — он менее опасный.

В прошлом сезоне команды сыграли 1:1 и 2:0 — то есть ни разу не пробили тотал больше 2.5 мяча. Если считаете, что соперники готовы изменить ситуацию, на ТБ 2.5 коэффициент 1.87, на ТМ 2.5 — 2.00.

Николай Комличенко летом перебрался в «Ростов» как раз из «Динамо». Есть множество вариантов, как он покажет себя перед старыми товарищами: на гол форварда котировка 4.00, в первом тайме — 7.60, во втором — 6.10.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов: