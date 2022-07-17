«Динамо» — «Ростов»: где смотреть матч 17 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
17 июля в Москве состоится центральный матч первого тура РПЛ — «Динамо» на «ВТБ Арене» примет «Ростов». Встреча начнется в 20.00 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на сайте matchtv.ru. Старт трансляции — в 19.30 мск. Павел Кукуян — главный арбитр игры.
У «Динамо» шансы победить выше, считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На успех москвичей можно поставить с коэффициентом 1.83, это приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 3.90 (24%), виктория «Ростова» — 4.30 (22%).
Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае их успеха принесет приличные 4300 рублей.
Однако за 2.04 вы можете взять вариант «Ростов» не проиграет" — он менее опасный.
В прошлом сезоне команды сыграли 1:1 и 2:0 — то есть ни разу не пробили тотал больше 2.5 мяча. Если считаете, что соперники готовы изменить ситуацию, на ТБ 2.5 коэффициент 1.87, на ТМ 2.5 — 2.00.
Николай Комличенко летом перебрался в «Ростов» как раз из «Динамо». Есть множество вариантов, как он покажет себя перед старыми товарищами: на гол форварда котировка 4.00, в первом тайме — 7.60, во втором — 6.10.
Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 4
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|1 : 1
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|1 : 3
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Урал
|1
|0
|1