«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: клуб Роналду не справился с темпом соперника
В 32-м туре чемпионата Саудовской Аравии сойдутся лидеры — «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Правда, гости еще после 28-го игрового дня оформили досрочное чемпионство. Матч пройдет на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, начало — в 21.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: поставить на победу команды Жорже Жезуша можно с коэффициентом 2.03, что примерно 48% вероятности. Успех хозяев оценен в 3.25 (28%), котировка на ничью — 4.00 (24%).
В первом круге «Аль-Хиляль» без проблем разгромил соперника (3:0). Вероятность того, что на этот раз Криштиану Роналду и партнеры хотя бы не уступят, оценена в 1.79.
Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 7.40;
• 2:1 в пользу гостей — за 8.20;
• 2:2 — за 9.80.
Тотал больше 3.5 гола доступен за 2.03, ТМ 3.5 — за 1.77.
Рынок «обе забьют» идет за 1.38, обратный вариант дан за 2.91.
Прогноз и ставка на матч «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»
Гости — однозначно сильнейшие в чемпионате Саудовской Аравии. В 31 матче они добыли 29 побед, ни разу не проиграли и уже взяли золото. К предстоящему матчу они подошли после 24 побед подряд. «Аль-Хиляль» больше всех забил (95) и меньше всех пропустил (20), а один только Александр Митрович оформил 37+8 во всех турнирах. «Аль-Наср» не выдержал темп соперника, хотя тоже выглядит гораздо сильнее остальных команд: отрыв от третьего места составляет 19 очков, а отличился клуб ненамного меньше (93). Правда, пропускает команда Роналду немало — в среднем 1,19 гола за игру. «Лидеры» же в трех из четырех поединках в истории против «Рыцаря Неджда» заколачивали минимум два мяча.
Рекомендуемая ставка: «Аль-Хиляль» забьет в обоих таймах за 2.36.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4