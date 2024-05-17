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«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: клуб Роналду не справился с темпом соперника

Прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль» 17 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Криштиану Роналду («Аль-Наср»).
Фото Global Look Press

В 32-м туре чемпионата Саудовской Аравии сойдутся лидеры — «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Правда, гости еще после 28-го игрового дня оформили досрочное чемпионство. Матч пройдет на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, начало — в 21.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

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Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: поставить на победу команды Жорже Жезуша можно с коэффициентом 2.03, что примерно 48% вероятности. Успех хозяев оценен в 3.25 (28%), котировка на ничью — 4.00 (24%).

В первом круге «Аль-Хиляль» без проблем разгромил соперника (3:0). Вероятность того, что на этот раз Криштиану Роналду и партнеры хотя бы не уступят, оценена в 1.79.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.40;

• 2:1 в пользу гостей — за 8.20;

• 2:2 — за 9.80.

Тотал больше 3.5 гола доступен за 2.03, ТМ 3.5 — за 1.77.

Рынок «обе забьют» идет за 1.38, обратный вариант дан за 2.91.

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Прогноз и ставка на матч «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»

Гости — однозначно сильнейшие в чемпионате Саудовской Аравии. В 31 матче они добыли 29 побед, ни разу не проиграли и уже взяли золото. К предстоящему матчу они подошли после 24 побед подряд. «Аль-Хиляль» больше всех забил (95) и меньше всех пропустил (20), а один только Александр Митрович оформил 37+8 во всех турнирах. «Аль-Наср» не выдержал темп соперника, хотя тоже выглядит гораздо сильнее остальных команд: отрыв от третьего места составляет 19 очков, а отличился клуб ненамного меньше (93). Правда, пропускает команда Роналду немало — в среднем 1,19 гола за игру. «Лидеры» же в трех из четырех поединках в истории против «Рыцаря Неджда» заколачивали минимум два мяча.

Рекомендуемая ставка: «Аль-Хиляль» забьет в обоих таймах за 2.36.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
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Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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