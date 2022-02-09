Газета The Guardian опубликовала новую деталь в деле о допинг-тесте российского фигуриста

Газета The Guardian посвятила материал ситуации, в которой оказалась сборная России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

Издание подтвердило информацию портала Inside The Games, что у одного из фигуристов сборной России возникли проблемы с тестированием на допинг.

По данным британской газеты, в допинг-пробе одного из спортсменов, который принимал участие в командных соревнованиях на Играх в Пекине, действительно были обнаружены следы запрещенной субстанции. Важно отметить, что эта субстанция «не может повлиять на улучшение спортивных результатов».

Также большие споры вызывают вопросы, когда она могла быть употреблена спортсменом: во время соревнований или во внесоревновательный период.

Участники командного турнира — Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — на тренировку во вторник не вышли. Российский тренер Тамара Москвина объяснила, что чемпионы мира не тренировались, так как у них выходной день.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов тренироваться вышли, но от комментариев отказались, сообщил журналист USA Today Том Шад. Светлана Соколовская, тренер Марка Кондратюка, объяснила пропуск своих подопечных тренировки тем, что у фигуриста запланированный отдых.