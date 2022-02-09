Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар высказалась в поддержку российских фигуристов на фоне ситуации на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня, 9 февраля, издание Inside the Games сообщило, что церемония награждения по итогам командного турнира на Играх в Китае была отложена из-за проблемы с допинг-тестом у спортсмена из России.

«Новости почитала. Выпила валерьянки, села писать пост. Не знаю, что сказать, но и молчать, делая вид, что ничего не происходит, было бы странно. Я знаю не больше, чем пишут в СМИ. Но поверить в то, что написано, очень сложно. Чтобы выйти на Олимпиаду, фигуристы кладут всю свою жизнь на лед: нервы, силы, здоровье.

Я даже на секунду не могу поверить в то, что кто-то осознанно рискнул всей своей карьерой, особенно зная, под какой лупой смотрят на наших спортсменов. Не могу и не хочу. Что это? Ошибка? Провокация? Дикая случайность? Не знаю. И сейчас, как я понимаю, никто не знает. Нам остаётся только ждать официальных заявлений. И поддерживать ребят. На них обрушилось дикое давление. А им ещё выходить в личных соревнованиях.



Камила, Марк, Настя, Саша, Вика, Никита — гигантские лучи поддержки вам! Держитесь! Уже весь мир увидел, на что вы способны, и пусть любуется вами дальше", — написала у себя в Instagram Волосожар.

В понедельник, 7 февраля, сборная России по фигурному катанию выиграла золото Игр в Пекине в командном первенстве. За сборную России выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева (оба — одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы).