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Сегодня, 15:00

Волосожар о ситуации с российскими фигуристами: «Очень сложно поверить в то, что пишут. Ребятам — лучи поддержки»

Волосожар высказалась в поддержку российских фигуристов на фоне ситуации на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент
Татьяна Волосожар.
Фото Getty Images

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар высказалась в поддержку российских фигуристов на фоне ситуации на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня, 9 февраля, издание Inside the Games сообщило, что церемония награждения по итогам командного турнира на Играх в Китае была отложена из-за проблемы с допинг-тестом у спортсмена из России.

«Новости почитала. Выпила валерьянки, села писать пост. Не знаю, что сказать, но и молчать, делая вид, что ничего не происходит, было бы странно. Я знаю не больше, чем пишут в СМИ. Но поверить в то, что написано, очень сложно. Чтобы выйти на Олимпиаду, фигуристы кладут всю свою жизнь на лед: нервы, силы, здоровье.

Я даже на секунду не могу поверить в то, что кто-то осознанно рискнул всей своей карьерой, особенно зная, под какой лупой смотрят на наших спортсменов. Не могу и не хочу. Что это? Ошибка? Провокация? Дикая случайность? Не знаю. И сейчас, как я понимаю, никто не знает. Нам остаётся только ждать официальных заявлений. И поддерживать ребят. На них обрушилось дикое давление. А им ещё выходить в личных соревнованиях.

Камила, Марк, Настя, Саша, Вика, Никита — гигантские лучи поддержки вам! Держитесь! Уже весь мир увидел, на что вы способны, и пусть любуется вами дальше", — написала у себя в Instagram Волосожар.

В понедельник, 7 февраля, сборная России по фигурному катанию выиграла золото Игр в Пекине в командном первенстве. За сборную России выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева (оба — одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы).

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Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Татьяна Волосожар
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