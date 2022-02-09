Валиева отсутствует на тренировке российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова вышли на дневную тренировку на Олимпиаде в Пекине, информирует Sport24.

Также на занятии присутствуют тренеры Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Чемпионка ОИ-2022 в командном турнире Камила Валиева отсутствует.

Напомним, что 7 февраля Валиева также пропустила тренировку. В произвольной программе командного турнира Камила стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх, и выиграла золото в командном первенстве.

Фигуристки представят свои короткие программы 15 февраля, произвольные — 17 февраля.

На данный момент сборная России занимает седьмое место в медальном зачете.