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Сегодня, 08:29

Валиева отсутствует на тренировке российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине

Роман Шишов
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото AFP

Российские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова вышли на дневную тренировку на Олимпиаде в Пекине, информирует Sport24.

Также на занятии присутствуют тренеры Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Чемпионка ОИ-2022 в командном турнире Камила Валиева отсутствует.

Напомним, что 7 февраля Валиева также пропустила тренировку. В произвольной программе командного турнира Камила стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх, и выиграла золото в командном первенстве.

Фигуристки представят свои короткие программы 15 февраля, произвольные — 17 февраля.

На данный момент сборная России занимает седьмое место в медальном зачете.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-02-09-valiyeva-otsutstvuyet-na-trenirovke-rossiyskikh-figuristok-na-oi-v-pekine
Камила Валиева
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