14 игроков «Сочи» отравились перед гостевым матчем против «Ахмата»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено сообщил, что 14 игроков команды отравились перед игрой против «Ахмата» в 21-м туре РПЛ.

По словам Морено, сначала симптомы отравления были только у двоих футболистов, но в итоге проблемы возникли сразу у 14 игроков и 5 членов персонала.

«Кого-то подташнивало, у кого-то была диарея. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть... Но это соревнование такого уровня, и нас, видимо, заставили играть, поэтому мы приехали», — сказал Морено в эфире «Матч ТВ».

Матч пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало — в 20.30 по московскому времени. Перед стартом встречи команды занимают два последних места в турнирной таблице — «Сочи» (19 очков) идет 16-м, а «Ахмат» (23) — 15-м.