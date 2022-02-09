Россию лишат золота Олимпиады в командном турнире? Подробности и главное по теме

Inside the Games объяснил перенос награждения российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине проблемой с допинг-тестом

Утром 9 февраля стало известно, что результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 могут быть пересмотрены из-за ситуации с допинг-тестом фигуриста сборной России, сообщает издание Inside the Games. По сведениям источника, проблема возникла с пробой, сданной перед Играми.

В понедельник, 7 февраля, российские фигуристы выиграли командный турнир Олимпийских игр в Пекине. За сборную России выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева (оба — одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы).

Церемония вручения медалей призерам была перенесена, а затем и отменена. Как стало известно «СЭ», церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира отменили из-за положительного теста у американца Винсента Чжоу. Организаторы посчитали, что все американцы — участники команды близко контактировали с Чжоу, поэтому церемонию лучше отложить.

Во вторник утром, 9 февраля, причиной отмены церемонии была названа проблема с допинг-пробой. Как отмечается, вопрос носит юридический характер и имеет отношение к тесту, сделанному до старта Олимпиады в Пекине. В проблему вовлечены как Олимпийский комитет России (ОКР), так и международное антидопинговое сообщество.

В ISU назвали слухами информацию о сомнительной допинг-пробе российского фигуриста.

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина отказалась дать комментарии по информации Inside the Games.

Участники командного турнира — Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов на тренировку во вторник не вышли. Российский тренер Тамара Москвина объяснила, что чемпионы мира не тренировались, так как у них выходной день.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов тренироваться вышли, но от комментариев отказались, сообщил журналист USA Today Том Шад.