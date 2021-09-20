Пресс-конференция главного тренера национальной команды.

В понедельник был объявлен расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022. 8 октября наша команда сыграет дома со Словакией, 11-го — на выезде со Словенией. После объявления списка игроков главный тренер Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов.

О Дзюбе

— На старте сезона Дзюба не играл какие-то матчи. А те, в которых играл, провел не лучшим образом. Вы это знаете. Против «Ахмата» выглядел получше. Но это еще не вызов, а попадание в расширенный список. Ну а негатив вокруг Артема можно изменить только голами. Схема с капитанами, которую выбрала команда, будет использоваться и дальше. Повязка будет переходить. Возможно, что Дзюба будет одним из капитанов.

О Глушакове

— Глушаков — ветеран, ему 34 года, по-моему. Это ветеранский возраст, но не значит, что надо заканчивать. Люди до 40 лет играют. Он показывает хорошую готовность, подкрепляя ее голами. Я с ним созвонился, спросил про его желание. Денис сказал, что готов, мечтает, хочет. Называйте как хотите. Он готов на все, чтобы играть в сборной. Плюс еще потеря Зобнина сыграла свою роль. Возможно, он бы тоже был, если бы не вылетел.

О Миранчуке

— Не соглашусь, что он играет мало. Перед сентябрьскими матчами он играл еще меньше. Он находится в нашем расширенном списке. Футболистов уровня Миранчука не так много в России.

Не оценивал конкретно его игру в отрыве от команды. Да, все ждут, когда Алексей покажет то, что от него хотят видеть. Пока что-то не получается. Но Гасперини говорит, что у него огромный потенциал. Если бы кто-то знал, почему у Миранчука не получается, то изменил бы это.

О Головине

— Он ярко проявляет себя в «Монако», потому что забил или отдал голевую передачу? А в сборной России играет неярко, потому что не забил? Можно ходить всю игру пешком и забить гол — это ярко? Головин принес пользу, которая намного важнее, чем голы.

О приглашении Зиньковского

- Бывали случаи, когда вызывали и из первой лиги. И не только в России. Уровень Зиньковского позволяет ему попасть в расширенный список. Окончательный список будет 27-го числа.

О Тюкавине и Агаларове

— Агаларов много забивает, его заметили, поэтому и попал в список. Он, может, сейчас забьет пять голов и останется. А может быть, как Тюкавин, который не попал вчера в состав «Динамо», не попадет в сборную.

О возможном приглашении Козлова

— Да, сегодня при обсуждении проскочила фамилия Козлова из «Нижнего Новгорода». Он был у меня в «Ростове». Пока не вызываем, хотя и разговаривали.

О Федоре Кудряшове

— Кудряшов может сыграть как крайнего, так и центрального защитника. Но опять же — это расширенный список, мы высылаем его заранее. Пока Кудряшов не сыграл ни минуты в этом сезоне. Пока есть время, будем следить за ним.

О психологии Смолова

— По моему опыту, никаких проблем с психологией у него не было. С Хорватией Федя не играл, но вышел с хорошим настроением на Кипр и Мальту. Вы это видели.

О Терехове

— Он был в бешеной форме до сентябрьских матчей. У нас есть дефицит на позиции крайних защитников, поэтому Терехова вызвали. Его квалификация позволяет ему играть на уровне сборной.

О Пиняеве

— А сколько он сыграл в премьер-лиге для того, чтобы рассматриваться в первую сборную? Сколько у него матчей в основном составе? Ноль? Кандидат в сборную? Это все лежит на поверхности, по-моему. Есть молодежная сборная, есть юношеская.

О расширенном списке и окончательном составе

— На опыте сентябрьских матчей решим, сколько человек доедет до команды. Предварительно по полевым игрокам — 24 футболиста максимум останутся в команде. По вратарям — возможно, четверо, Виталий Кафанов решит. 3 октября игроки приедут в Новогорск, где начнут подготовку. 7-го уже вылетаем в Казань.

У каких-то клубов по три-четыре игры до 3 октября. А вызов надо отправить за две недели до матчей. Мы даем сейчас расширенный, понимая, что кто-то может себя проявить. А кто-то может показывать себя не лучшим образом.

О готовности футболистов

— Естественно, у нас есть статистические данные от компании InStat, как и у всей лиги. Клубы не дают внутреннюю информацию, и я не вижу смысла запрашивать данные по тренировкам. По здоровью, конечно, вся информация у нас есть. Все держим на контроле.

О дефицитных позициях в сборной

— У нас попало в расширенный список пять нападающих. Если вы считаете, что это дефицит, — может быть. У нас есть проблемы с крайними защитниками. Взять из молодежки? Просматриваем. И не только молодежную сборную, а всех российских игроков. Мы с молодежкой разговариваем — так было с Агаларовым и Тюкавиным. Но сначала надо показывать уровень в клубе, а потом уже в сборной, хоть и молодежной.

О Словакии и Словении

— Мы, конечно, изучали их еще до сентябрьских матчей. Уже тогда смотрели на них плюс добавили эти три игры в сентябре. Мы все разобрали. Впечатления? Скажем так, разные. Это хорошие и добротные сборные. Это не Франция, не Испания. Но как я уже говорил — мы никого не сильнее и не слабее. Они на нашем уровне.