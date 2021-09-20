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«Артем Дзюба может исправить негатив вокруг себя только голами». Карпин — о составе сборной на октябрьские матчи

Артем Бухаев
Артем Бухаев
Корреспондент
Сегодня, 16:45
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Пресс-конференция главного тренера национальной команды.

В понедельник был объявлен расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022. 8 октября наша команда сыграет дома со Словакией, 11-го — на выезде со Словенией. После объявления списка игроков главный тренер Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов.

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

Денис Глушаков и&nbsp;Артем Дзюба (по&nbsp;центру).Второй созыв Карпина: вернул Дзюбу и Глушакова, заметил лучшего бомбардира чемпионата

О Дзюбе

— На старте сезона Дзюба не играл какие-то матчи. А те, в которых играл, провел не лучшим образом. Вы это знаете. Против «Ахмата» выглядел получше. Но это еще не вызов, а попадание в расширенный список. Ну а негатив вокруг Артема можно изменить только голами. Схема с капитанами, которую выбрала команда, будет использоваться и дальше. Повязка будет переходить. Возможно, что Дзюба будет одним из капитанов.

Денис Глушаков.«Мотивации стало еще больше». Глушаков прокомментировал попадание в расширенный список сборной России

О Глушакове

— Глушаков — ветеран, ему 34 года, по-моему. Это ветеранский возраст, но не значит, что надо заканчивать. Люди до 40 лет играют. Он показывает хорошую готовность, подкрепляя ее голами. Я с ним созвонился, спросил про его желание. Денис сказал, что готов, мечтает, хочет. Называйте как хотите. Он готов на все, чтобы играть в сборной. Плюс еще потеря Зобнина сыграла свою роль. Возможно, он бы тоже был, если бы не вылетел.

18&nbsp;сентября. &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бохум&raquo;&nbsp;&mdash; 7:0.Кокорин и Миранчук сыграли, «Бавария» вкатала соперника в газон, во Франции снова беспорядки

О Миранчуке

— Не соглашусь, что он играет мало. Перед сентябрьскими матчами он играл еще меньше. Он находится в нашем расширенном списке. Футболистов уровня Миранчука не так много в России.

Не оценивал конкретно его игру в отрыве от команды. Да, все ждут, когда Алексей покажет то, что от него хотят видеть. Пока что-то не получается. Но Гасперини говорит, что у него огромный потенциал. Если бы кто-то знал, почему у Миранчука не получается, то изменил бы это.

19&nbsp;сентября. Ницца. &laquo;Ницца&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Александр Головин (третий слева) празднует забитый мяч с&nbsp;одноклубниками.«Головин пробивает стену». Что пишут про российского полузащитника во Франции

О Головине

— Он ярко проявляет себя в «Монако», потому что забил или отдал голевую передачу? А в сборной России играет неярко, потому что не забил? Можно ходить всю игру пешком и забить гол — это ярко? Головин принес пользу, которая намного важнее, чем голы.

О приглашении Зиньковского

- Бывали случаи, когда вызывали и из первой лиги. И не только в России. Уровень Зиньковского позволяет ему попасть в расширенный список. Окончательный список будет 27-го числа.

Арсен Захарян и&nbsp;Йосип Юранович.Захарян, Тюкавин и еще восемь будущих звезд из ЮФЛ

О Тюкавине и Агаларове

— Агаларов много забивает, его заметили, поэтому и попал в список. Он, может, сейчас забьет пять голов и останется. А может быть, как Тюкавин, который не попал вчера в состав «Динамо», не попадет в сборную.

О возможном приглашении Козлова

— Да, сегодня при обсуждении проскочила фамилия Козлова из «Нижнего Новгорода». Он был у меня в «Ростове». Пока не вызываем, хотя и разговаривали.

Валерий Карпин и&nbsp;Марио Фернандес.

О Федоре Кудряшове

— Кудряшов может сыграть как крайнего, так и центрального защитника. Но опять же — это расширенный список, мы высылаем его заранее. Пока Кудряшов не сыграл ни минуты в этом сезоне. Пока есть время, будем следить за ним.

Федор Смолов.Федор Смолов: биография форварда «Локомотива»

О психологии Смолова

— По моему опыту, никаких проблем с психологией у него не было. С Хорватией Федя не играл, но вышел с хорошим настроением на Кипр и Мальту. Вы это видели.

О Терехове

— Он был в бешеной форме до сентябрьских матчей. У нас есть дефицит на позиции крайних защитников, поэтому Терехова вызвали. Его квалификация позволяет ему играть на уровне сборной.

О Пиняеве

— А сколько он сыграл в премьер-лиге для того, чтобы рассматриваться в первую сборную? Сколько у него матчей в основном составе? Ноль? Кандидат в сборную? Это все лежит на поверхности, по-моему. Есть молодежная сборная, есть юношеская.

Алла Шишкина&nbsp;&mdash; о&nbsp;разговоре с&nbsp;главным тренером сборной России Валерием Карпиным.«Карпин рассказал мне, почему не вызвал Дзюбу и не поставил Смолова на Хорватию. Думаю, он прав и выведет нас в Катар». Колонка Аллы Шишкиной — о разговоре с главным тренером сборной России

О расширенном списке и окончательном составе

— На опыте сентябрьских матчей решим, сколько человек доедет до команды. Предварительно по полевым игрокам — 24 футболиста максимум останутся в команде. По вратарям — возможно, четверо, Виталий Кафанов решит. 3 октября игроки приедут в Новогорск, где начнут подготовку. 7-го уже вылетаем в Казань.

У каких-то клубов по три-четыре игры до 3 октября. А вызов надо отправить за две недели до матчей. Мы даем сейчас расширенный, понимая, что кто-то может себя проявить. А кто-то может показывать себя не лучшим образом.

О готовности футболистов

— Естественно, у нас есть статистические данные от компании InStat, как и у всей лиги. Клубы не дают внутреннюю информацию, и я не вижу смысла запрашивать данные по тренировкам. По здоровью, конечно, вся информация у нас есть. Все держим на контроле.

Александр Кержаков.«Те, кто считал, что с приходом Карпина сборная начнет феерить, — типичные дилетанты». Большое интервью Кержакова

О дефицитных позициях в сборной

— У нас попало в расширенный список пять нападающих. Если вы считаете, что это дефицит, — может быть. У нас есть проблемы с крайними защитниками. Взять из молодежки? Просматриваем. И не только молодежную сборную, а всех российских игроков. Мы с молодежкой разговариваем — так было с Агаларовым и Тюкавиным. Но сначала надо показывать уровень в клубе, а потом уже в сборной, хоть и молодежной.

О Словакии и Словении

— Мы, конечно, изучали их еще до сентябрьских матчей. Уже тогда смотрели на них плюс добавили эти три игры в сентябре. Мы все разобрали. Впечатления? Скажем так, разные. Это хорошие и добротные сборные. Это не Франция, не Испания. Но как я уже говорил — мы никого не сильнее и не слабее. Они на нашем уровне.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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