«Мотивации стало еще больше». Глушаков прокомментировал попадание в расширенный список сборной России
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал попадание в расширенный список сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
«Безумно рад снова получить вызов в сборную. Благодарю Валерия Карпина и тренерский штаб за включение в расширенный список. Попадание в национальную команду всегда было одной из моих основных целей, это мотивировало, а теперь мотивации и ответственности стало еще больше.
Понимаю, что список не окончательный, как и всегда — чтобы быть в сборной, нужно трудиться и доказывать каждый день. Быть в обойме главной команды страны — огромная честь. Чувствую, что нахожусь в хорошей форме — физической и ментальной, готов отдать сборной все силы, помогать столько, сколько потребуется, в любом качестве, как это видит главный тренер.
Впереди несколько непростых матчей у «Химок», а потом важнейший отрезок у сборной на пути к чемпионату мира в Катаре — игры со Словакией и Словенией. Поэтому план на ближайшие недели: тренировки, концентрация, мысли только о футболе", — написал Глушаков в Instagram.
34-летний россиянин не вызывался в сборную с 2018 года. В текущем сезоне он сыграл в 8 матчах за «Химки» и забил 6 голов.
В октябре сборная России проведет два матча отбора к ЧМ-2022. 8 октября команда сыграет со Словакией дома, 11 октября на выезде встретится со Словенией.
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