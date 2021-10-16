Станислав Черчесов: «Сборную смотрел. 6 очков — это самое главное»
Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру команды в последних матчах.
«Сборную, конечно, смотрел. Какие впечатления? 6 очков — это самое главное. Борьба продолжается», — сказал Черчесов.
Новым главным тренером сборной России стал Валерий Карпин. Россияне ранее обыграли Словакию (1:0) и Словению (2:1) в отборочном турнире ЧМ-2022.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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