Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Заболотный заявил, что не собирался отвечать Федуну за слова в его адрес

Антон Заболотный: «Помню слова Федуна, но не обращаю внимания»
19:50
Давид Янчик (слева) и Антон Заболотный. Фото «СЭ»
Давид Янчик (слева) и Антон Заболотный. Фото «СЭ»
Теги:

Форвард ЦСКА Антон Заболотный сказал, что не хотел в матче со «Спартаком» (1:0) отвечать на слова владельца красно-белых Леонида Федуна. Нападающий забил единственный мяч в этой игре.

— В клубе вас отругали за такое празднование гола?

— Не отругали, просто взяли на себя ответственность.

— Вы хотели Федуну ответить за те слова?

— Нет. Никаких личных действий. Я футболист и делаю все на поле. Как я могу придумать это до гола? Это чисто импровизация. Естественно, я помню фразы Федуна, но после сказанного я говорил в интервью и сейчас, что не обращаю внимания. Ну высказался человек, он имеет на это право, — сказал Заболотный.

В 2017 году Федун в интервью «СЭ» назвал гол Заболотного, который тогда выступал за «Тосно», случайностью.

«То, что сейчас происходит — несчастный случай, — сказал Федун. — Ошибка в конце — и гол. Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере».

Матч «Спартака» и «Тосно» закончился вничью (1:1).

(Мария Куцубеева)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Карпин отреагировал на уход Прядкина с поста главы РПЛ
Впервые за два года женщин пустят на футбол в Иране, они смогут поддержать сборную в матче с Кореей
Загитова задала Милохину в 4 раза больше вопросов, чем Медведевой
«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
Звездные волейболистки бежали из своей страны из-за травли. Их обвиняют в издевательствах над школьниками
2
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр