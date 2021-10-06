Заболотный заявил, что не собирался отвечать Федуну за слова в его адрес

Форвард ЦСКА Антон Заболотный сказал, что не хотел в матче со «Спартаком» (1:0) отвечать на слова владельца красно-белых Леонида Федуна. Нападающий забил единственный мяч в этой игре.

— В клубе вас отругали за такое празднование гола?

— Не отругали, просто взяли на себя ответственность.

— Вы хотели Федуну ответить за те слова?

— Нет. Никаких личных действий. Я футболист и делаю все на поле. Как я могу придумать это до гола? Это чисто импровизация. Естественно, я помню фразы Федуна, но после сказанного я говорил в интервью и сейчас, что не обращаю внимания. Ну высказался человек, он имеет на это право, — сказал Заболотный.

В 2017 году Федун в интервью «СЭ» назвал гол Заболотного, который тогда выступал за «Тосно», случайностью.

«То, что сейчас происходит — несчастный случай, — сказал Федун. — Ошибка в конце — и гол. Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере».

Матч «Спартака» и «Тосно» закончился вничью (1:1).

(Мария Куцубеева)