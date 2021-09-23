Бывший российский арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал «СЭ» назначение на должность главы департамента судейства РФС португальца Витора Перрейры и высказался о матче 8-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак» (1:0).

«Назначение иностранца на должность главы департамента судейства РФС не решает проблемы, которые есть в нашем футболе. Это просто попытка отвлечь внимание футбольной общественности от злободневных проблем. Первая из них — это подготовка резервов, вторая — само судейство. Дело в том, что эти две составляющее являются залогом уровня футбола.

Посмотрите, Сергей Карасев после топ-матчей в Европе вышел обслуживать матч «Спартака» и ЦСКА, а игра оказалась по уровню наравне с любительским футболом. А должно быть наоборот", — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Ранее главой департамента судейства РФС был Виктор Кашшаи. Бывший венгерский арбитр покинул свой пост 13 сентября.