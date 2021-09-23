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Тренер «Химок» Черевченко рассказал о своем состоянии здоровья

16:12
Игорь Черевченко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Черевченко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко в разговоре с «СЭ» рассказал о своем состоянии здоровья. Ранее сообщалось, что 47-летний специалист испытывает проблемы со здоровьем.

«Мое самочувствие? Все нормально!», — сказал Черевченко «СЭ».

18 сентября Черевченко покинул стадион перед матчем 8-го тура РПЛ с «Уфой» (2:3) из-за поднявшейся температуры. Все тесты тренера на коронавирус показали отрицательный результат.

Во время болезни Черевченко «Химки» в матчах с «Уфой» и группового этапа БЕТСИТИ Кубка России против «Саранска» (1:1, 6:7 — по пенальти) возглавлял Валерий Климов.

В субботу «Химки» на своем поле примут «Локомотив» (начало — в 14.00 мск.).

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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