Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022: Глушаков и Дзюба вернулись в команду
Главный тренер сборной России Валерий Карпин определился с расширенным составом национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022.
Состав выглядит следующим образом:
Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Байер» Леверкузен), Матвей Сафонов («Краснодар»), Станислав Крицюк («Зенит» Санкт-Петербург).
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Станислав Магкеев («Локомотив» Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор» Турция).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Максим Мухин (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва), Алексей Миранчук («Аталанта» Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Денис Макаров («Рубин» Казань), Антон Зиньковский («Крылья Советов»).
Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Артём Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Гамид Агаларов («Уфа»).
Отметим, что в состав сборной вернулись полузащитник Денис Глушаков и форвард Артем Дзюба. 34-летний игрок «Химок» не вызывался в национальную команду с 2018 года.
Также может дебютировать за главную команду 21-летний форвард «Уфы» Гамид Агаларов. Он лучший бомбардир РПЛ в этом сезоне, забил 8 мячей в 8 матчах чемпионата.
В октябре сборная России проведет два матча: против Словакии (8 октября, 21.45 мск) на стадионе, и против Словении (11 октября, 21.45 мск).
Турнирная таблица группы Н после 6 сыгранных матчей:
1. Хорватия — 13 очков
2. Россия — 13
3. Словакия — 9
4. Словения — 7
5. Мальта — 4
6. Кипр — 4
Прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.
Расписание всех матчей сборной России в 2021 году можно посмотреть здесь //
Все о чемпионате мира по футболу-2022: турнирные таблицы, расписание матчей, новости и статьи
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю