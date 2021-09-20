Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022: Глушаков и Дзюба вернулись в команду

Главный тренер сборной России Валерий Карпин определился с расширенным составом национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Состав выглядит следующим образом:

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Байер» Леверкузен), Матвей Сафонов («Краснодар»), Станислав Крицюк («Зенит» Санкт-Петербург).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Станислав Магкеев («Локомотив» Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор» Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Максим Мухин (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва), Алексей Миранчук («Аталанта» Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Денис Макаров («Рубин» Казань), Антон Зиньковский («Крылья Советов»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Артём Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Гамид Агаларов («Уфа»).

Отметим, что в состав сборной вернулись полузащитник Денис Глушаков и форвард Артем Дзюба. 34-летний игрок «Химок» не вызывался в национальную команду с 2018 года.

Также может дебютировать за главную команду 21-летний форвард «Уфы» Гамид Агаларов. Он лучший бомбардир РПЛ в этом сезоне, забил 8 мячей в 8 матчах чемпионата.

В октябре сборная России проведет два матча: против Словакии (8 октября, 21.45 мск) на стадионе, и против Словении (11 октября, 21.45 мск).

Турнирная таблица группы Н после 6 сыгранных матчей:

1. Хорватия — 13 очков

2. Россия — 13

3. Словакия — 9

4. Словения — 7

5. Мальта — 4

6. Кипр — 4

Прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.

Расписание всех матчей сборной России в 2021 году можно посмотреть здесь //

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