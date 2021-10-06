Заболотный о праздновании гола «Спартаку»: «Насмотрелся Лиги чемпионов»

Форвард ЦСКА Антон Заболотный рассказал о праздновании гола в ворота «Спартака».

— О вас писали: «Ключевой фактор выхода «Сочи» в еврокубки — Заболотный. Он получил шанс вернуться в ЦСКА в виде награды».

— Очень приятно, но это такое минимальное вознаграждение за мой труд.

— Вы чувствуете себя на подъеме? Забили в дерби, великолепно отпраздновали гол.

— Я не обращаю внимание, если честно. Продолжаю работать и не сбавляю темп.

— Что вы хотели подчеркнуть, когда праздновали свой гол? Свое величие?

— Ну величие — это громко сказано. Я простой игрок. Просто насмотрелся Лиги чемпионов, английского футбола. Это просто импровизация, ничего больше.

Гол Заболотного стал решающим в матче восьмого тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0).

(Мария Куцубеева)