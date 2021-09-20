Второй созыв Карпина: вернул Дзюбу и Глушакова, заметил лучшего бомбардира чемпионата

Через неделю состав сборной России сократится на пять - шесть фамилий.

Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022: Глушаков и Дзюба вернулись в команду

Прежде чем что-то говорить о составе сборной, нужно обозначить две вещи.

Во-первых, с последнего матча до объявления состава на следующие встречи не прошло и двух недель. По сути, тренерский штаб ориентировался на одну-две игры в исполнении кандидатов: с того момента было сыграно полтора тура в чемпионате (список был опубликован до матчей участников еврокубков в восьмом туре), а «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» провели по одному матчу в Европе.

Во-вторых, состав действительно расширенный, в нем 34 фамилии. В сентябре он сократился до 29 игроков, но там было три игры. Сейчас будет две, и Валерий Карпин уже обозначил, что в итоговый вариант войдут 20-24 полевых футболиста и четыре вратаря. Это уже меньше. Так что стоит ждать немало изменений, а такое количество игроков в расширенном списке объясняется желанием получить максимум опций на случай травм.

Главное событие второго созыва Карпина — это возвращение в сборную Дениса Глушакова и Артема Дзюбы, совместная фотография которых в соцсетях сборной была вынесена в качестве превью.

Возвращение Глушакова и Дзюбы

В случае с Дзюбой слово «возвращение» выглядит несколько притянутым: ну пропустил один сбор с тремя играми, это не так существенно. А вот появление в команде Глушакова — это куда более громкая история. Он не появлялся в сборной 3,5 года, с лужниковского матча в Бразилией в 2018-м. Тот сезон Глушаков провел заметно хуже, чем предыдущий, и в итоге проехал мимо домашнего чемпионата мира. А потом параллельно начались бесконечные разборки в «Спартаке» и чрезмерно публичный и скандальный бракоразводный процесс.

Карьера Глушакова вроде бы пошла по наклонной — сначала «Ахмат», потом «Химки» в 34 года. Но прошлый сезон подмосковной команде действительно удался, и Глушаков был там на ведущих ролях. Хотя тогда мало кто всерьез воспринимал разговоры о том, что он может вернуться на прежний уровень. В этом сезоне «Химки» далеко не так хороши, но Глушаков начал чемпионат еще ярче. Команда забила восемь мячей, и шесть из них на счету полузащитника. Столько же, кстати, забил Федор Смолов.

В общем, посыл о том, что в сборную должны вызываться лучшие здесь и сейчас, в данном случае вполне работает. Кстати, в этом составе Глушаков — лидер по числу матчей за национальную команду. У него 57 игр, у Дзюбы — 55. Наверняка они оба будут претендовать на переходящую капитанскую повязку.

Что касается Дзюбы, то вызов в сборную он получил фактически за хороший матч с «Ахматом» (90 минут и две голевые передачи) и 15 минут в Лиге чемпионов против «Челси». На «Стэмфорд Бридж» Дзюба запомнился тем, что в концовке не замкнул прострел Сердара Азмуна. Об игре с «Ахматом» и говорил Карпин, объясняя вызов форварда «Зенита». При этом, правда, оговорился, что это все равно пока расширенный список и все может измениться.

Первые вызовы Агаларова и Зиньковского

Форвард «Уфы» Гамид Агаларов — безусловно, главное открытие старта сезона в РПЛ. Восемь мячей в восьми турах, да еще три мяча в двух играх за молодежку — выглядит впечатляюще. Когда Агаларов в субботу сделал дубль с «Химками», многие вопросительно посмотрели в сторону Карпина: человек здесь и сейчас забивает больше всех, будет вызов? Главный тренер не дал лишнего повода для обсуждения и включил 21-летнего форварда в расширенный состав. Агаларов — один из двух игроков, для кого этот вызов стал дебютным. Второй — полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский. Впрочем, Карпин весьма сдержанно и в своей манере поприветствовал новичков: «Не надо иллюзий».

Пять вратарей и пять форвардов

В прошлый раз всех удивило, что в составе сборной было аж пять вратарей и всего три форварда. Теперь их количество сравнялось как раз за счет Дзюбы и Агаларова. Месяц назад по всем вопросам о голкиперах Карпин отправил к Виталию Кафанову. Тогда тренер вратарей объяснял такое количество кандидатов на одно место на поле желанием познакомиться, изучить и посмотреть в деле.

В расширенном списке снова пять вратарей, одного, как анонсировал Карпин, сократят. Сейчас есть уверенность, что играть все равно будет Гильерме, не пропустивший ни разу в трех сентябрьских матчах. Тем не менее стоит отметить вызов Матвея Сафонова, дважды сыгравшего на чемпионате Европы, и Станислава Крицюка, сразу ставшего номером один в «Зените».

Окончательный список будет опубликован через неделю, 27 сентября. Со словаками сборной играть 8 октября, со словенцами — 11 октября.