«Трактор» убрал тренера после успешного сезона. Заварухина сменил канадец, который украл у России золото МЧМ

Бенуа Гру едет в Челябинск.

Утверждение нового главного тренера «Трактора» долго откладывали. Контракт Алексея Заварухина, который вывел команду в полуфинал КХЛ и вернул в Челябинск бронзовые медали, закончился после сезона. В аналогичной ситуации, когда будущее тренера оставалось под вопросом, оперативнее и разумнее сработал «Авангард». К увольнению Михаила Кравца по ходу серии с «Локомотивом» можно относиться по-разному. Омичи доверились Сергею Звягину, а после плей-офф продлили контракт с бывшим тренером вратарей. В «Тракторе» пошли другим путем. Итоговое решение по будущему Алексея Заварухина не огласили на итоговой пресс-конференции, дожидаясь заседания совета директоров.

В идеальном мире, который вырисовывается только в наших заметках и кинематографе, руководству «Трактора» сразу после завершения плей-офф стоило объявить: Заварухин остается главным тренером команды. Потому что Алексей Борисович сделал то, что и требовалось после отставки Анвара Гатиятулина.

Алексей Заварухин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Трактор» заиграл свободнее, отказался от трусливой тактики в атаке, а в плей-офф — пусть и на эмоциях — прошел два раунда и выиграл бронзовые медали КХЛ. В условиях, которые получил Заварухин, он показал превосходный результат. Вот только в «Тракторе» в награду за бронзу тренеру предложили возглавить фарм-клуб ВХЛ «Челмет», а в команду КХЛ пригласили канадского специалиста.

Знакомьтесь, Бенуа Гру — новый главный тренер «Трактора». Человек, которого в Северной Америке отыскал генеральный менеджер черно-белых Алексей Волков. О конфликте Волкова с Заварухиным много говорилось весь сезон. Внимательно прослушав итоговую пресс-конференцию, нетрудно понять, что отношения между ними действительно напряженные. Спикеры иногда расходились в оценках, а когда зашел разговор о будущем тренера, Волков открестился. Мол, этот вопрос не по адресу. На месте генменеджера стоило бы показать доверие тренеру. Проявить интерес, дать надежду болельщикам, что Заварухин останется. Ничего такого от Волкова мы не услышали. Только лишь дежурные слова о том, что нужно все проанализировать.

Назначение Заварухина утвердил губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Алексей Текслер. Сейчас, видимо, Волкову удалось убедить верховного куратора черно-белых, что канадец Гру больше подходит на роль главного тренера. Последние годы Бенуа трудился в фарм-клубе «Тампы», откуда вышло немало игроков для НХЛ. Картер Верхэги, Энтони Чирелли, Эрик Чернак, Алекс Барре-Буле, Росс Колтон и другие хоккеисты прошли школу Гру в «Сиракьюзе» и поднялись на уровень НХЛ. Бенуа отлично развивал игроков. В двух завоеванных «Тампой» Кубках Стэнли есть и его вклад. Вот только все тренерские успехи Гру связаны с юниорским и молодежным хоккеем. Под руководством тренера сборная Канады выиграла МЧМ-2015, а в воротах той команды играл Зак Фукале, нынешний голкипер «Трактора».

Забавно сейчас читать январские слова генерального директора Ивана Савина, который заявил, что в случае прохода двух раундов плей-офф можно твердо сказать, что Заварухин останется главным тренером. За несколько месяцев обстоятельства поменялись. Успешный сезон ничего не гарантировал Заварухину. Вместо этого Волков в комментарии для клубных ресурсов отметил, что ему предложено возглавить «Челмет». Даже не знаю, что из этого более постыдно: не продлить тренера, который вернул в Челябинск бронзу, или предложить ему откатиться до ВХЛ.

Бенуа Гру. Фото Global Look Press

За эксперимент с Гру ответственен Волков. С имиджевой стороны «Трактор» сейчас в проигрышной позиции. Клуб отказался от местного тренера, который дал результат, в пользу канадца без опыта работы в НХЛ. Многое изменится, если Бенуа освоится в Челябинске и как минимум повторит достижение Заварухина. Иначе тренерский размен уместно будет признать неудачным.

Продление Алексея Борисовича тоже влекло определенные риски. Как главный тренер Заварухин еще не состоялся, но такое решение выглядело бы логичнее, чем приглашение канадца без больших титулов. Гру потребуется время на адаптацию в России. Не забывайте про языковой барьер. Всех этих трудностей Заварухин был лишен и мог бы прогрессировать как тренер вместе с родным клубом. Вот только родной клуб выбрал другой путь.