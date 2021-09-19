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«Карпин рассказал мне, почему не вызвал Дзюбу и не поставил Смолова на Хорватию. Думаю, он прав и выведет нас в Катар». Колонка Аллы Шишкиной — о разговоре с главным тренером сборной России

Сегодня, 00:00
Алла Шишкина — о разговоре с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Валерий Карпин и Алла Шишкина.
Алла Шишкина — о разговоре с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
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Авторская колонка трехкратной олимпийской чемпионки (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2020), 14-кратной победительницы чемпионатов мира и шестикратной — Европы по синхронному плаванию, которая задала свои вопросы Валерию Карпину.
Валерий Карпин и Алла Шишкина.
Валерий Карпин и Алла Шишкина.
Валерий Карпин.«Как заставить футболистов усерднее тренироваться? Надеюсь, ответ есть у Карпина». Колонка Аллы Шишкиной о матче Россия — Хорватия

Когда посылаешь запросы во Вселенную, будь готов, что она на них ответит. Поздравляя наших пляжников и их главного тренера Михаила Лихачева с золотом на недавнем московском чемпионате мира, я выложила скриншот с его ответом в сторис в своем Instagram и написала: «Интересно, если бы я прокомментировала пост Валерия Карпина, он мне ответил бы?» Прошло меньше месяца — и мы встретились с Валерием Георгиевичем в столице на одном мероприятии, где тренер лично рассказал свое видение по интересующим меня футбольным темам.

Приехав на премию Star Awards 2021, моим первым вопросом к организаторам стал такой: «Будет ли еще кто-нибудь из спортсменов?» На что я получила ответ: «Валерий Карпин с супругой Дарьей. Можем посадить их с вами за один стол». Признаюсь честно — обрадовалась такой перспективе. Ведь она открывала возможность поговорить о том, о чем давно хотела узнать из первых рук. Тем более раньше не раз критиковала футболистов — но вдруг просто чего-то не знала?

Первое впечатление от четы Карпиных — самое приятное. Красивые, подтянутые, улыбчивые. Чего у Валерия Георгиевича не отнять, так это харизмы. Человек сразу располагает к себе. Быстро выяснилось, что у нас есть общие знакомые, и беседа сама собой сложилась довольно доверительно. Мы почти сразу перешли на «ты».

Артем Дзюба (в&nbsp;центре) с&nbsp;Венделом (№8) и&nbsp;Дугласом Сантосом.Дзюба провел лучший матч в сезоне. Пора обратно в сборную?

— Почему в сентябре Дзюбы не было в составе сборной? — мой вопрос Карпину.

— Потому что не готов.

— Если Артем проявит себя в «Зените» и станет играть лучше, то получит приглашение в национальную команду?

— Безусловно.

— Личного конфликта между вами нет?

— Есть. Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма.

— Кто сейчас лучший нападающий страны?

— Смолов.

— В таком случае почему форвард «Локомотива» не выходил на поле в ключевой домашней отборочной встрече ЧМ-2022 с Хорватией?

— Потому что в этом матче от всех требовалось выполнение установки на 100 процентов. К тому же Федя был необходим в двух последующих встречах, с Кипром и Мальтой, которые шли через два дня на третий. Подобный подход оправдался — в Никосии Смолов отдал две голевые передачи, мальтийцам забил сам.

— А против хорватов ты опасался, что Федор способен какое-то указание штаба пропустить мимо ушей?

— Не совсем так. Он может придумать что-то от себя — то, чего никто не ожидает. На самом деле, это неплохо. Когда соперник изучает манеру конкретных исполнителей, то подстраивает тактику, а тут бац — и Федя выкидывает что-то такое, чего никто не мог предугадать. Так что такие ребята тоже нужны.

— Возможно, вопрос дилетанта, но тем не менее. Имеет ли право главный тренер национальной команды забрать футболистов из клубов и закрыть надолго на базе для подготовки?

— Нет. Игроки связаны обязательствами со своими клубами, и сборная получает их только за несколько дней до матча. Такая ситуация во всем мире.

— А можешь ли ты влиять на тренеров клубов, чтобы тех футболистов, которых он видит в основе, готовили по другой программе — чтобы в национальную команду они приходили в нужной именно для нее форме?

— Тоже не могу. У каждого клуба свое руководство, свои тренировочные и восстановительные планы, и главный тренер сборной не имеет права в них вмешиваться.

Валерий Карпин.Карпин подвел итоги сентября: волнение и стресс в сборной России, сравнение с Испанией и «Динамо», Головин и Смолов

Тут самое время для сравнения с нами, синхронистками. Десять месяцев в году мы находимся на сборах, трудимся и живем на базе. Тренировки длятся по 10-11 часов ежедневно. Естественно, я сказала Валерию, что и в футболе надо так же. Но это, увы, никак не получится, что вытекает из ответов Карпина. Игроки не привыкли столько работать, а если дать им такие нагрузки, то они просто травмируются и толку от них не будет никакого.

Услышав про двухчасовые занятия футболистов, мне стало смешно. Но Валерий Георгиевич мог бы тренировать парней и по шесть часов — по нему видно, что он фанат своего дела и хочет добиться результата. Но пока игроки к такому не готовы. А бегали бы по шесть часов ежедневно — и 90 минут официального матча казались бы им легкой разминкой.

Главный тренер сборной не стал отрицать проблем в нашем футболе. Понимая при этом, что пути решения очень непросты и в ближайшее время переломить ситуацию просто нереально. Но Валерий делает то, что зависит конкретно от него на конкретном месте. Я бы сказала, что он находится в одной лодке с переживающими за сборную болельщиками, а не уплывает в другую сторону в спасательной шлюпке. Верю, что Карпин сможет вывести Россию на ЧМ-2022.

P. S. Карпин приехал на мероприятие с «Открытие Банк Арены», где за пару часов до этого «Спартак» потерпел унизительное поражение в Лиге Европы от скромной польской «Легии» — 0:1. Но красно-белых мы не обсуждали, с ними в тот вечер и так все было ясно.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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