Заболотный оштрафован на 20 тысяч рублей за празднование гола в ворота «Спартака»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный получил дисциплинарное наказание по итогам матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

30-летний футболист нарушил санитарный регламент лиги, когда на 81-й минуте матча после забитого гола побежал на трибуну, чтобы отпраздновать с болельщиками.

По решению КДК РФС, он получил штраф в размере 20 тыс. рублей.

«В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение обязательных требований раздела III Cанитарного Регламента Чемпионата (пункт 3.1.5.3 Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать футболиста ПФК ЦСКА г. Москва Заболотного А. на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей», — говорится в сообщении РФС.