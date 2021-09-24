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Заболотный оштрафован на 20 тысяч рублей за празднование гола в ворота «Спартака»

11:25
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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный получил дисциплинарное наказание по итогам матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

30-летний футболист нарушил санитарный регламент лиги, когда на 81-й минуте матча после забитого гола побежал на трибуну, чтобы отпраздновать с болельщиками.

По решению КДК РФС, он получил штраф в размере 20 тыс. рублей.

«В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение обязательных требований раздела III Cанитарного Регламента Чемпионата (пункт 3.1.5.3 Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать футболиста ПФК ЦСКА г. Москва Заболотного А. на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей», — говорится в сообщении РФС.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214463

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Роман Шишов все материалы автора

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