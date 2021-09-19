Кокорин и Миранчук сыграли, «Бавария» вкатала соперника в газон, во Франции снова беспорядки

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: осечка Гвардиолы

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» — 3:0 (Мане, 43. Салах, 78. Кейта, 89).

Перед стартовым свистком на «Энфилде» чаще всего упоминались три фамилии — Александра-Арнольда, Робертсона и Мане. Правда, отсутствие двух фланговых защитников с задатками плеймейкеров никак не сказалось на результате. Во многом благодаря Мане, который поразил ворота «Кристал Пэлас» в девятом матче подряд. Для сенегальца этот гол стал 100-м в составе «Ливерпуля».

Удвоивший преимущество хозяев Салах туром ранее забил сотый гол в АПЛ. А в субботу с учетом всех турниров египтянин добрался до цифры 130 мячей за «Ливерпуль», что позволило ему войти в десятку лучших бомбардиров в истории клуба и сравняться с легендой начала прошлого века Сэмом Рейбоулдом. Как минимум до воскресенья, когда свои матчи проведут «Манчестер Юнайтед» и «Челси», команда Юргена Клоппа будет лидером. «Эвертон» же из списка преследователей выбыл, в последнем матче дня вчистую проиграв «Астон Вилле» (0:3).

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон» — 0:0.

Если в Ливерпуле все сложилось так, как и должно было, то на «Этихаде» грянула сенсация. Однако «Саутгемптон», у которого по-прежнему нет ни одной победы, уперся и отстоял гостевую ничью с чемпионом. Когда в компенсированное время ВАР помог отменить взятие ворот «святых», их главный тренер Ральф Хазенхюттль отпраздновал решение судей так, словно его команда только что сама забила гол. Между тем, ранее видеоарбитр помог принять решение в пользу «Сити», отменив пенальти в ворота хозяев и красную карточку Уокера, хотя многие уверены, что защитник все же нарушил правила против Армстронга. В целом же исход трудно назвать нелогичным, так как футболисты Хосепа Гвардиолы после шести мячей в ворота «Лейпцига» в Лиге чемпионов нанесли всего один удар в створ ворот.

Италия: россияне сыграли, но не блеснули

«Дженоа» — «Фиорентина» — 1:2 (Кришито, 90+8, с пенальти — Сапонара, 60. Бонавентура, 89).

Выступление «фиалок» — одно из откровений сезона. Все уже привыкли к перманентному кризису во Флоренции, а тут три победы подряд после поражения в стартовом туре. Это лучший старт «Фиорентины» за последние пять лет, и в Генуе удачная серия продолжилась благодаря обменявшимся голевыми передачами Бонавентуре и Сапонаре. Еще одно примечательное событие — первый выход на поле Александра Кокорина. Не принимавший участие в официальных матчах 119 дней российский форвард на 81-й минуте заменил лучшего снайпера гостей Влаховича и за отведенное ему время отметился предупреждением за фол в центре поля.

ДАААА! ЭТО СЛУЧИЛОСЬ ?



Александр Кокорин вышел на замену в игре с «Дженоа» на 81-й минуте. Результативными действиями Саня не отметился, но успел получить желтую карточку. pic.twitter.com/2OEEHR4Men — Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 18, 2021

«Салернитана» — «Аталанта» — 0:1 (Сапата, 75).

Сыграл в субботу и другой наш легионер — Алексей Миранчук. Он получил шанс после удачного выхода на замену в Лиге чемпионов, но нельзя сказать, что полузащитник был заметной фигурой. Отчасти в этом виновата «Салернитана», которая создала серьезные проблемы «Аталанте». Все-таки выходцы из серии В не прогадали, подписав такую харизматичную фигуру, как Рибери. 38-летний француз в первом тайме один выглядел ярче, чем вся команда бергамасков.

Кажется, Джан Пьеро Гасперини перемудрил с подготовкой, подстраиваясь под непривычную для себя ситуацию с большим количеством участников крупных турниров — Евро-2020 и Кубка Америки. Отсюда попытки менять игру массовыми заменами в перерыве, жертвой чего в этот раз стал так и не проявивший себя Миранчук. Формально игру сделал вышедший вместо российского полузащитника Иличич, на счету которого эффектный обыгрыш с голевым пасом на Сапату. В реальности же «Аталанта» даже после ухода Рибери и собственных перестановок играла не лучше хозяев, и при счете 0:0 Оби простил бергамасков, попав в штангу.

«Интер» — «Болонья» — 6:1 (Мартинес, 6. Шкриньяр, 30. Барелла 34. Весино, 54. Джеко, 63, 68 — Теат, 76).

Миланцы словно выместили зло за обидное поражение в Лиге чемпионов от «Реала». Быстрый гол отличившегося в четвертом туре подряд Мартинеса с подачи Дюмфриса задал тон всему матчу. Даже травма Корреа, которого пришлось менять уже на 29-й минуте, не сбила настрой черно-синих. Тут же Шкриньяр удвоил счет, а экстренно вышедший на поле Джеко и вовсе сумел оформить дубль. Команда Симоне Индзаги забивает не менее четырех голов в трех последних домашних играх, а ее результативная серия в чемпионате достигла 23 матчей. В следующем туре «Интер» может повторить клубный рекорд 1950 года.

Испания: первое удаление Жоау Феликса

«Атлетико» — «Атлетик» — 0:0.

Чемпион потерял очки, и уже в воскресенье «Реал» может стать единоличным лидером ла лиги. У «матрасников» затянулась непростая серия, ведь в предыдущих турах они только на последних минутах добились ничьей с «Бетисом» (2:2) и переиграли «Эспаньол» (2:1). Но если неделю назад Жоау Феликс здорово оживил игру после выхода на замену, то сейчас португальца удалили на 18-й минуте пребывания на поле. Возможно, никогда прежде не получавший красную карточку форвард «Атлетико» не учитывал, что для Хесуса Хиля Мансано нет авторитетов.

Joao Felix was sent off after receiving two yellow cards in the space of ten seconds against Athletic Bilbao ? pic.twitter.com/2bTG4M5BTH — ESPN FC (@ESPNFC) September 18, 2021

Этот арбитр удалял Бэйла, Неймара, Луиса Суареса, Дани Алвеса, Каземиру и даже Месси! Так какой был смысл вступать в полемику, доказывая ошибочность предупреждения, и нарываться на второй горчичник? В этом смысле Феликс — антигерой. А главной фигурой матча стоит назвать форварда гостей Иньяки Вильямса, который сыграл в ла лиге 200 матчей подряд. Еще два выхода на поле, и он повторит рекорд экс-футболиста «Реал Сосьедад» Ларраньяги.

Германия: суперстарт Нагельсманна

«Бавария» — «Бохум» — 7:0 (Сане, 17. Киммих, 27, 75. Гнабри, 32. Лампропулос, 43, в свои ворота. Левандовски, 61. Шупо-Мотинг, 79).

Представив специальную форму по случаю Октоберфеста, чемпионы катком прошлись по выходцу из второй бундеслиги, забив в стартовых пяти турах уже 20 мячей. За всю историю «Баварии» так начинали работу только Удо Латтек и Андрис Йонкер. Юлиан Нагельсманн — третий специалист в этом ряду. Самым же примечательным из семи голов мюнхенцев стал очередной точный удар Левандовски. Польский снайпер не уходит с поля без забитых мячей на протяжении 19 официальных матчей. Для сравнения, личный рекорд Месси в «Барселоне» — серия из десяти игр, а Криштиану Роналду в «Реале» забивал в двенадцати встречах подряд. Левандовски же улучшил сразу две рекордных серии бундеслиги — 15 результативных матчей и 13 домашних с забитыми мячами.

«Кельн» — «Лейпциг» — 1:1 (Модест, 53 — Айдара, 71).

Тем временем бывшая команда Нагельсманна о нынешних результатах своего экс-наставника может только мечтать. За пять туров у «Лейпцига» только одна победа и 13-е место в таблице, а встреча в Кельне могла завершиться с любым результатом. Прежде чем Модест открыл счет, два гола хозяев отменили из-за офсайда. Спас «быков» от поражения гол Айдара после углового, хотя в концовке весы могли качнуться в любую сторону. Сначала Хорн отстоял ворота «Кельна» после выхода Собослои один на один, а в ответной атаке успевший на добивание Дуда ухитрился попасть в распластавшегося на газоне Гулачи.

Франция: огонь «Северного дерби»

«Ланс» — «Лилль» — 1:0 (Франковски, 74).

Во Франции в этом сезоне жарко на трибунах, и от непримиримого Северного дерби стоило ждать нового взрыва. Хорошо, в этот раз хотя бы не сорвали игру, как в случае со встречей «Ниццы» и «Марселя». Субботние беспорядки случились в перерыве, когда фанаты «Ланса» высыпали на поле и рванули к гостевой трибуне. Чтобы остудить их пыл, на стадионе включили систему полива поля и пригласили полицию.

The half-time confrontation between Lens and Lille fans — the second half has yet to get underway. (Credit: @ArthurPineau) pic.twitter.com/Jvo7H2tRFJ — Get French Football News (@GFFN) September 18, 2021

Нескольких самых горячих поклонников кроваво-золотых задержали, а второй тайм начался с получасовой задержкой. В течение второй 45-минутки фанатов отделял от поля кордон правоохранителей, но они были довольны. Во-первых, себя показали. Во-вторых, обыграли проваливающего старт чемпиона благодаря голу ярко выглядящего на старте польского новичка Франковски. Для «Ланса» это первая победа над непримиримым соперником после пятнадцатилетней паузы.

Lens fans stormed the pitch to confront Lille fans at halftime of their Ligue 1 match.



The game resumed after they were separated by police ? pic.twitter.com/zsO4iSZ2gV — B/R Football (@brfootball) September 18, 2021

Статистика дня

5 поражения подряд на старте сезона впервые потерпел повторивший антирекорд ла лиги «Хетафе».

9-м футболистом, сумевшим провести без пропусков 100 матчей в АПЛ, стал хавбек «Саутгемпотона» Уорд-Прауз. Рекорд Фрэнка Лэмпарда — 164 игры.

11 минут потребовалось нападающему «Райо Вальекано» Радамелю Фалькао, чтобы забить первый мяч после возвращения в испанский чемпионат.

50-м клубом, чей игрок удален в матче АПЛ, стал «Брентфорд». Таким образом, красные карточки есть у всех команд, когда-либо выступавших в турнире.

101 голевая передача в голландской лиге на счету полузащитника «Аякса» Тадича. Серб — единственный, кто добрался до этой отметки в XXI веке. Два его паса помогли амстердамцам разгромить «Камбюр» — 9:0.