«А больше в стране Валер нет? Один только?» Как песня «Валера» стала ассоциироваться с Карпиным

Уникальные кадры исполнительницы хита Афродиты в спартаковской форме.

Песня «Валера» певицы Афродиты появилась восемь лет назад, и это самый известный трек в репертуаре исполнительницы.

Певица Афродита. Фото Личный архив певицы Афродиты

Трек быстро стал ассоциироваться с Валерием Карпиным, который в тот период тренировал московский «Спартак».

Певица Афродита. Фото Личный архив певицы Афродиты

В сентябре 2013 года красно-белые обыграли на выезде «Волгу», и диджей стадиона в Нижнем Новгороде включил композицию, когда Карпин уходил в подтрибунное помещение. Слова подхватили фанаты «Спартака», которым тренер поаплодировал в ответ.

Певица Афродита стала знаменитой среди фанатов красно-белых. В первом интервью по поводу реакции на то, что ее песня стала популярной в футболе, она ответила, что посвятила ее своей первой любви.

Певица Афродита. Фото Личный архив певицы Афродиты

«Очень счастлива, что могу тронуть сердца болельщиков московского клуба. Полюбила футбол, мой директор тоже увлекается «Спартаком», — рассказывала она.

А вот полная версия песни и клип на нее.

Афродита признавалась, что хотела бы, чтобы ее трек стал гимном «Спартака». До ухода Карпина так, по сути, и было.

Певица Афродита. Фото Личный архив певицы Афродиты

Именно тогда песню впервые включили в раздевалке: «Спартак» обыграл ЦСКА 3:0, и «Валера» зазвучал во время празднований красно-белых.

Певица Афродита. Фото Личный архив певицы Афродиты

Карпин поначалу отнекивался: «А больше в стране Валер нет? Один только? Да, мне сказали, что много просмотров на ютубе. Дошли до того, что футболисты в раздевалке поставили «Валера, Валера», — говорил он на пресс-конференции.

Спустя годы трек снова популярен и актуален: Карпин побеждает в сборной, где после Словении снова включают «Валеру». На этот раз тренер уже танцует и спокойно относится к тому, что песня звучит в раздевалке.

Певица Афродита. Фото Личный архив певицы Афродиты

«Нравится ли мне сама песня? Нет, конечно. У меня другие песни. Да ее везде поют, где меня видят. И во всех командах ставят: в «Спартаке», в Армавире, в «Ростове». На большее фантазии не хватает. Жена тоже поет», — рассказал Карпин «Чемпионату».

На волне такого интереса к ее треку певица даже устроила фотосессию в раздевалке «Спартака» в форме команды с портретом Карпина.

Певица Афродита. Фото Личный архив певицы Афродиты

Спустя восемь лет Афродита изменила текст своего хита: после того как видео из раздевалки сборной завирусилось, артистка вместо строчек про «любовь, надежду и веру» предложила слова «ты сделал сборную первой, надежда наша и вера».

«Я пребываю в приятном шоке, — рассказала Афродита в эфире «Матч ТВ». — Я очень рада за сборную, рада за Валерия Карпина и, конечно же, счастлива, что моя песня прозвучала для Валерия Карпина.

Я немного поменяла слова песни, и хочется, чтобы она стала кричалкой для сборной России. Знаю, что наша сборная одержала победу вчера. Я безумно счастлива. Эта новость в топе сейчас. Везде, где меня отмечают, я оставляю комментарии. Я поздравляю команду, я очень рада, что моя песня стала гимном для сборной России. Будем верить в Валерия Карпина, желаю дальнейших успехов команде!» — сказала довольная Афродита.

Ее песню снова поют фанаты, футболисты и даже жена главного тренера сборной, который кайфует под трек в победной раздевалке.