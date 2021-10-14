«А больше в стране Валер нет? Один только?» Как песня «Валера» стала ассоциироваться с Карпиным
Песня «Валера» певицы Афродиты появилась восемь лет назад, и это самый известный трек в репертуаре исполнительницы.
Трек быстро стал ассоциироваться с Валерием Карпиным, который в тот период тренировал московский «Спартак».
В сентябре 2013 года красно-белые обыграли на выезде «Волгу», и диджей стадиона в Нижнем Новгороде включил композицию, когда Карпин уходил в подтрибунное помещение. Слова подхватили фанаты «Спартака», которым тренер поаплодировал в ответ.
Певица Афродита стала знаменитой среди фанатов красно-белых. В первом интервью по поводу реакции на то, что ее песня стала популярной в футболе, она ответила, что посвятила ее своей первой любви.
«Очень счастлива, что могу тронуть сердца болельщиков московского клуба. Полюбила футбол, мой директор тоже увлекается «Спартаком», — рассказывала она.
А вот полная версия песни и клип на нее.
Афродита признавалась, что хотела бы, чтобы ее трек стал гимном «Спартака». До ухода Карпина так, по сути, и было.
Именно тогда песню впервые включили в раздевалке: «Спартак» обыграл ЦСКА 3:0, и «Валера» зазвучал во время празднований красно-белых.
Карпин поначалу отнекивался: «А больше в стране Валер нет? Один только? Да, мне сказали, что много просмотров на ютубе. Дошли до того, что футболисты в раздевалке поставили «Валера, Валера», — говорил он на пресс-конференции.
Спустя годы трек снова популярен и актуален: Карпин побеждает в сборной, где после Словении снова включают «Валеру». На этот раз тренер уже танцует и спокойно относится к тому, что песня звучит в раздевалке.
«Нравится ли мне сама песня? Нет, конечно. У меня другие песни. Да ее везде поют, где меня видят. И во всех командах ставят: в «Спартаке», в Армавире, в «Ростове». На большее фантазии не хватает. Жена тоже поет», — рассказал Карпин «Чемпионату».
На волне такого интереса к ее треку певица даже устроила фотосессию в раздевалке «Спартака» в форме команды с портретом Карпина.
Спустя восемь лет Афродита изменила текст своего хита: после того как видео из раздевалки сборной завирусилось, артистка вместо строчек про «любовь, надежду и веру» предложила слова «ты сделал сборную первой, надежда наша и вера».
«Я пребываю в приятном шоке, — рассказала Афродита в эфире «Матч ТВ». — Я очень рада за сборную, рада за Валерия Карпина и, конечно же, счастлива, что моя песня прозвучала для Валерия Карпина.
Я немного поменяла слова песни, и хочется, чтобы она стала кричалкой для сборной России. Знаю, что наша сборная одержала победу вчера. Я безумно счастлива. Эта новость в топе сейчас. Везде, где меня отмечают, я оставляю комментарии. Я поздравляю команду, я очень рада, что моя песня стала гимном для сборной России. Будем верить в Валерия Карпина, желаю дальнейших успехов команде!» — сказала довольная Афродита.
Ее песню снова поют фанаты, футболисты и даже жена главного тренера сборной, который кайфует под трек в победной раздевалке.
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