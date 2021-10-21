Сборная России по футболу поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась на 33-е место в октябрьском рейтинге ФИФА и имеет в своем активе 1 497 очков, информирует пресс-служба УЕФА. В сентябре команда Валерия Карпина занимала 37-ю строчку.

Россия после назначения Карпина на должность главного тренера не проигрывает пять матчей подряд в отборе ЧМ-2022, победив при этом в четырех играх.

Сборная России в сентябре сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0). В октябре были обыграны Словакия (1:0) и Словения (2:1).

Команда лидирует в отборочной группе чемпионата мира 2022 года и гарантировала себе как минимум участие в плей-офф за право сыграть на ЧМ.

В рейтинге ФИФА по-прежнему лидирует сборная Бельгии (1 832 очка). На втором месте идет команда Бразилии (1 820). На третьем месте — чемпион мира и победитель Лиги наций Франция (1 779).

Далее идут чемпион Европы Италия (1 750), Англия (1 750), Аргентина (1 738), Испания (1 687), Португалия (1 681), Мексика (1 672) и Дания (1 668).

Хорватия занимает 18-е место, у вице-чемпиона мира — 1 608 очков.

В ноябре хорваты примут россиян в заключительный игровой день группового раунда отбора ЧМ-2022.