Валерий Овчинников: «Титовы рождаются раз в 50 лет? Искать надо, а не покупать восемь иностранцев!»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников в интервью «СЭ» заявил, что не понимает, почему в «Спартаке» не появляются новые Титовы.

— Лучшим игроком матча «Пари НН» — «Спартак» признали Бонгонду. Согласны?

— Не люблю я эти вопросы. Извините, он откуда?

— Из Конго.

— Ну играл, ну что-то пытался, что-то там создавал. Но у меня другой вопрос. Понятно, что времена Тихонова, Титова, Цымбаларя, Аленичева в «Спартаке» закончились. А где новые российские талантливые ребята? Вот где?

— Так это касается не только «Спартака».

— В том-то и дело. Причем некоторые ругают «Зенит» за засилье бразильцев. А как дела в «Краснодаре»? Восемь иностранцев в старте и один армянин. Ребята, а где интернаты, где плоды академии Галицкого? Где все это?! Оказывается, ничего не надо. Привози иностранцев — играй спокойно. Зачем кого-то растить? Зачем что-то развивать-то?!

— Лимит позволяет выпускать восемь иностранцев.

— Да лимит позволяет все что угодно. Я немного о другом. Где выхлоп академии «Краснодара»? Сколько лет клубу? 15? Много воспитанников выходит в старте? Я об этом... Где в «Спартаке» таланты? Где новые Черенковы? Где способные ребята?

— Есть Зиньковский, Игнатов, тот же Соболев.

— Стоп. Вы их равняете сейчас Титовым, что ли?

— Такие, как Титов, рождаются раз в 50 лет.

— Таких, как Титов, находят и дают им шанс! Просто искать надо. Вот и все. «Спартак» раньше считался народной командой. А сейчас лучшими признают легионеров.

— Ну так если они сильнее наших?