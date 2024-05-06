Валерий Овчинников: «Титовы рождаются раз в 50 лет? Искать надо, а не покупать восемь иностранцев!»
Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников в интервью «СЭ» заявил, что не понимает, почему в «Спартаке» не появляются новые Титовы.
— Лучшим игроком матча «Пари НН» — «Спартак» признали Бонгонду. Согласны?
— Не люблю я эти вопросы. Извините, он откуда?
— Из Конго.
— Ну играл, ну что-то пытался, что-то там создавал. Но у меня другой вопрос. Понятно, что времена Тихонова, Титова, Цымбаларя, Аленичева в «Спартаке» закончились. А где новые российские талантливые ребята? Вот где?
— Так это касается не только «Спартака».
— В том-то и дело. Причем некоторые ругают «Зенит» за засилье бразильцев. А как дела в «Краснодаре»? Восемь иностранцев в старте и один армянин. Ребята, а где интернаты, где плоды академии Галицкого? Где все это?! Оказывается, ничего не надо. Привози иностранцев — играй спокойно. Зачем кого-то растить? Зачем что-то развивать-то?!
— Лимит позволяет выпускать восемь иностранцев.
— Да лимит позволяет все что угодно. Я немного о другом. Где выхлоп академии «Краснодара»? Сколько лет клубу? 15? Много воспитанников выходит в старте? Я об этом... Где в «Спартаке» таланты? Где новые Черенковы? Где способные ребята?
— Есть Зиньковский, Игнатов, тот же Соболев.
— Стоп. Вы их равняете сейчас Титовым, что ли?
— Такие, как Титов, рождаются раз в 50 лет.
— Таких, как Титов, находят и дают им шанс! Просто искать надо. Вот и все. «Спартак» раньше считался народной командой. А сейчас лучшими признают легионеров.
— Ну так если они сильнее наших?
— А если не давать шанс нашей молодежи, как она пробьется? Зачем создают академии? Зачем вкладывают туда деньги? Чтобы потом отдавать ребят во вторые и третьи дивизионы?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
12
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
13
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
14
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|3 : 2
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|0 : 0
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3