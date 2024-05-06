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Сегодня, 09:05

Валерий Овчинников: «Титовы рождаются раз в 50 лет? Искать надо, а не покупать восемь иностранцев!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников в интервью «СЭ» заявил, что не понимает, почему в «Спартаке» не появляются новые Титовы.

— Лучшим игроком матча «Пари НН» — «Спартак» признали Бонгонду. Согласны?

— Не люблю я эти вопросы. Извините, он откуда?

— Из Конго.

— Ну играл, ну что-то пытался, что-то там создавал. Но у меня другой вопрос. Понятно, что времена Тихонова, Титова, Цымбаларя, Аленичева в «Спартаке» закончились. А где новые российские талантливые ребята? Вот где?

— Так это касается не только «Спартака».

— В том-то и дело. Причем некоторые ругают «Зенит» за засилье бразильцев. А как дела в «Краснодаре»? Восемь иностранцев в старте и один армянин. Ребята, а где интернаты, где плоды академии Галицкого? Где все это?! Оказывается, ничего не надо. Привози иностранцев — играй спокойно. Зачем кого-то растить? Зачем что-то развивать-то?!

— Лимит позволяет выпускать восемь иностранцев.

— Да лимит позволяет все что угодно. Я немного о другом. Где выхлоп академии «Краснодара»? Сколько лет клубу? 15? Много воспитанников выходит в старте? Я об этом... Где в «Спартаке» таланты? Где новые Черенковы? Где способные ребята?

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— Есть Зиньковский, Игнатов, тот же Соболев.

— Стоп. Вы их равняете сейчас Титовым, что ли?

— Такие, как Титов, рождаются раз в 50 лет.

— Таких, как Титов, находят и дают им шанс! Просто искать надо. Вот и все. «Спартак» раньше считался народной командой. А сейчас лучшими признают легионеров.

— Ну так если они сильнее наших?

— А если не давать шанс нашей молодежи, как она пробьется? Зачем создают академии? Зачем вкладывают туда деньги? Чтобы потом отдавать ребят во вторые и третьи дивизионы?

Егор Титов
ФК Спартак (Москва)
Валерий Овчинников
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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