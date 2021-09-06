Федор Смолов: биография форварда «Локомотива»

История жизни форварда «Локомотива».

31-летний Смолов родился 9 февраля 1990 года в Саратове. Рост — 186 см, вес — 83 кг. Федор родился в семье Михаила и Ирины Смоловых. Родители не поддерживали увлечения сына, но все-таки дали шанс сыну заниматься футболом.

В 14 лет Смолов был на просмотре в «Локомотиве», но тогда у него не сложилось — парень не смог остаться из-за отсутствия мест в интернате. После этого отец Федора настаивал, что Смолову нужно заканчивать с футболом. Родители хотели, чтобы их сын поступил в МГУ.

Парень с четырех лет изучал английский язык. У него даже был опыт работы переводчиком — во время поездки в составе команды на международный турнир.

Но ему удалось найти компромисс — Федор попросил разрешения пройти последний просмотр. В случае неудачи он был готов уйти из спорта — но именно тогда все получилось: «Мастер-Сатурн» из Егорьевска принял парня в свою академию.

Футбольная карьера

В футболе Федор с семи лет — свой путь он начал в школе саратовского « Сокола ». В 15 лет Смолов прошел в академию «Мастер-Сатурна», а спустя два года оказался в московском « Динамо ». Именно там он дебютировал в РПЛ — это произошло в 2007 году.

Спустя четыре года, в сезоне-2010/2011, Федор перешел « Фейеноорд », где выступал на правах аренды. С 2012 по 2014 год играл за « Анжи », сезон-2014/15 провел в « Урале ».

2 июня 2015 года Смолов подписал контракт с « Краснодаром », в составе которого дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России, дважды лучшим футболистом страны по версии РФС.

Еще спустя четыре года, 9 августа 2018 года, Федор перешел в « Локомотив ». Сумма трансфера составила около 9 миллионов евро. В составе московского клуба Смолов завоевал первый трофей в карьере — в 2019 году выиграл Кубок России.

В 2020 году Федор вновь ушел в аренду, на этот раз форвард оказался в чемпионате Испании — 30 января он стал игроком « Сельты ». Соглашение было рассчитано до конца сезона. По его окончании испанский клуб не стал выкупать права на игрока, и Смолов вернулся в «Локомотив».

Федор Смолов играет на позиции нападающего. Всего в карьере на данный момент он провел 353 матча и забил 110 голов. Трансферная стоимость игрока по данным Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.

Карьера в сборной России

Смолов дебютировал в основной сборной России в матче против США в ноябре 2012 года. Тогда Федор вышел в стартовом составе и уже на 9-й минуте открыл счет в матче. Гол Смолова стал самым быстрым для дебютантов сборной России. Правда, в этой же игре форвард получил травму — в том же эпизоде, в котором был забит гол. И в итоге не смог продолжить встречу.

В официальных матчах за сборную Федор дебютировал 7 июня 2013 года, выйдя на замену на 68-й минуте игры против Португалии. С тех пор в составе национальной команды Смолов выступал на чемпионате Европы-2016, Кубке конфедераций-2017 и на домашнем чемпионате мира 2018 года. Форвард не попал в состав России на чемпионат Европы-2020.

Сначала Станислав Черчесов не включил Смолова в расширенный список футболистов — он оказался в резерве. После этого футболист вместе с «Локомотивом» выиграл Кубок России — в финале он забил с пенальти в ворота « Крыльев Советов ». Сразу после игры Федор сделал резонансный пост в Instagram с фотографиями из раздевалки, с кубком и с близкими и сопроводил все это вызывающей фразой: «Они не ставят на меня, но я ******* [вздернул] их».

В финальной заявке его имени не оказалось. А Черчесов объяснил свое решение — и оно частично связано с постом футболиста.

«По Федору: выбор был между ним и Соболевым. Заболотный, извиняюсь, вне конкуренции. Возникает вопрос: Смолов себя проявил, мы его знаем. И теперь смотрите — ситуация: сидит главный тренер с помощниками. Мое мнение: Федя заслужил по большому счету, но как он будет справляться с ролью запасного? Вы этого не знаете, мы — знаем. В нашем понимании, он с этой ролью не справляется. А роль основного форварда мы дать не можем.

Чтобы убедиться, прав я или нет, я сказал: мы его внесем в запасной список. А ответ на мой вопрос он дал сам. Человек, который на звонке и должен быть готов к вызову, пишет такой пост в Instagram. После этого мне помощники сказали: ты был прав", — заявил Черчесов на пресс-конференции.

После ухода Черчесова, в августе 2021 года, новый главный тренер сборной Валерий Карпин вызвал Федора на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира-2022. Всего в составе сборной России по футболу Смолов провел 40 игр и забил 14 голов.

Какая зарплата у Федора Смолова?

Как стало известно «СЭ», при переходе Смолова в «Локомотив» его доход в московском клубе составляет около 3 миллионов евро в год (зарплата + бонусы за достижения).

Сам игрок говорил, что его зарплата меньше, чем в «Краснодаре», — там она составляла 3,1 миллиона евро.

Фиксированная, может, и чуть меньше, но ради Лиги чемпионов можно потерпеть, — заявил игрок в интервью «СЭ».

При этом известно, что ради перехода в «Сельту» Смолов пошел на понижение зарплаты. Об этом рассказал глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко в большом интервью «СЭ».

— Смолов в Испании получит ненамного меньше, процентов на 30. Но этот вопрос во время переговоров даже не успели с Федей обсудить. Для него главное было поехать, здесь уже нам пришлось поработать, — заявил Ткаченко.

Федор Смолов: личная жизнь

О личной жизни Смолова известно достаточно много. Самый известный — роман с послом чемпионата мира-2018 Викторией Лопыревой. Молодые люди познакомились в 2012 году на вечеринке подруги Лопыревой — жены футболиста Юрия Жиркова Инны. Никого не смутила разница в возрасте — Виктория старше Федора на 7 лет.

В 2014 году пара сыграла свадьбу на Мальдивах, но брак не имел юридической силы и не был официально зарегистрирован. Спустя год союз распался. Как рассказала сама Лопырева, Смолов оказался не готов к семейной жизни.

Федор недолго был одинок — и уже осенью 2015 года стало известно о его отношениях с российской фотомоделью с грузинскими корнями — Мирандой Шелией. Девушка запомнилась общественности своим внешним сходством с моделью Ириной Шейк.

Пара подтвердила отношения и регулярно делилась совместными фотографиями в социальных сетях, а также возлюбленные частенько посещали вместе мероприятия. Но и эти отношения продлились недолго — спустя год Смолов и Шелия расстались.

В начале 2017 года стало известно о романе Федора с моделью Юлией Левченко. Девушка постоянно появлялась на играх и поддерживала своего любимого. Роман продлился около года — с начала 2018 года пара перестала выкладывать совместные фотографии и появляться вместе.

После этих отношений о личной жизни Смолова долго не было никаких новостей. Но в январе 2020 года стало известно, что форвард Фёдор Смолов сделал предложение Марии Юмашевой , сообщило издание «7 Дней». По данным источника, отношения между молодыми людьми достаточно давно, но футболист ждал, когда девушка повзрослеет — на момент начала романа Мария была несовершеннолетней. Также сообщалось, что в планах пары сыграть свадьбу в 2021 году — церемония планируется на острове Сент-Барт в Карибском море.

Друзья Смолова — не менее известные персонажи. Федор общается со своими бывшими товарищами по командам — с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым . Одна из общих тем — Counter Strike, в которую футболисты активно рубятся.

Федор Смолов: сейчас

После возвращения из Испании Смолов живет в Москве. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Среди увлечений футболиста — татуировки. Их у Смолова достаточно много. На груди выбита кирпичная стена с надписями и годом рождения футболиста, также есть фраза «Faith» — «Вера». На руках набиты «рукава». На левой кисти футболиста можно различить надпись «Love».

Часть тату посвящена религиозной теме: на плече выбита молитва «Отче Наш», на противоположном — крест, рядом с ним — надпись на иврите. На левой руке — Иисус Христос и фраза «Мы русские, с нами Бог!».

Смолов уделяет время не только себе, но и думает о других — занимается благотворительностью. В июле 2019-го он участвовал в шоу Comment out и перевел 400 000 рублей для оплаты капитального ремонта крыши Дома культуры в селе Костин Лог. Также Федор помог онкобольным детям — подопечным благотворительного фонда «Спаси жизнь» и оплатил им на год аренду жилья. А еще в 2021 году отправил новогодние подарки в детский дом. И таких историй становится все больше.

Федор Смолов: соцсети

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