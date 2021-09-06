Федор Смолов: биография форварда «Локомотива»
31-летний Смолов родился 9 февраля 1990 года в Саратове. Рост — 186 см, вес — 83 кг. Федор родился в семье Михаила и Ирины Смоловых. Родители не поддерживали увлечения сына, но все-таки дали шанс сыну заниматься футболом.
В 14 лет Смолов был на просмотре в «Локомотиве», но тогда у него не сложилось — парень не смог остаться из-за отсутствия мест в интернате. После этого отец Федора настаивал, что Смолову нужно заканчивать с футболом. Родители хотели, чтобы их сын поступил в МГУ.
Парень с четырех лет изучал английский язык. У него даже был опыт работы переводчиком — во время поездки в составе команды на международный турнир.
Но ему удалось найти компромисс — Федор попросил разрешения пройти последний просмотр. В случае неудачи он был готов уйти из спорта — но именно тогда все получилось: «Мастер-Сатурн» из Егорьевска принял парня в свою академию.
Футбольная карьера
В футболе Федор с семи лет — свой путь он начал в школе саратовского «Сокола». В 15 лет Смолов прошел в академию «Мастер-Сатурна», а спустя два года оказался в московском «Динамо». Именно там он дебютировал в РПЛ — это произошло в 2007 году.
Спустя четыре года, в сезоне-2010/2011, Федор перешел «Фейеноорд», где выступал на правах аренды. С 2012 по 2014 год играл за «Анжи», сезон-2014/15 провел в «Урале».
2 июня 2015 года Смолов подписал контракт с «Краснодаром», в составе которого дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России, дважды лучшим футболистом страны по версии РФС.
Еще спустя четыре года, 9 августа 2018 года, Федор перешел в «Локомотив». Сумма трансфера составила около 9 миллионов евро. В составе московского клуба Смолов завоевал первый трофей в карьере — в 2019 году выиграл Кубок России.
В 2020 году Федор вновь ушел в аренду, на этот раз форвард оказался в чемпионате Испании — 30 января он стал игроком «Сельты». Соглашение было рассчитано до конца сезона. По его окончании испанский клуб не стал выкупать права на игрока, и Смолов вернулся в «Локомотив».
Федор Смолов играет на позиции нападающего. Всего в карьере на данный момент он провел 353 матча и забил 110 голов. Трансферная стоимость игрока по данным Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.
Карьера в сборной России
Смолов дебютировал в основной сборной России в матче против США в ноябре 2012 года. Тогда Федор вышел в стартовом составе и уже на 9-й минуте открыл счет в матче. Гол Смолова стал самым быстрым для дебютантов сборной России. Правда, в этой же игре форвард получил травму — в том же эпизоде, в котором был забит гол. И в итоге не смог продолжить встречу.
В официальных матчах за сборную Федор дебютировал 7 июня 2013 года, выйдя на замену на 68-й минуте игры против Португалии. С тех пор в составе национальной команды Смолов выступал на чемпионате Европы-2016, Кубке конфедераций-2017 и на домашнем чемпионате мира 2018 года. Форвард не попал в состав России на чемпионат Европы-2020.
Сначала Станислав Черчесов не включил Смолова в расширенный список футболистов — он оказался в резерве. После этого футболист вместе с «Локомотивом» выиграл Кубок России — в финале он забил с пенальти в ворота «Крыльев Советов». Сразу после игры Федор сделал резонансный пост в Instagram с фотографиями из раздевалки, с кубком и с близкими и сопроводил все это вызывающей фразой: «Они не ставят на меня, но я ******* [вздернул] их».
В финальной заявке его имени не оказалось. А Черчесов объяснил свое решение — и оно частично связано с постом футболиста.
«По Федору: выбор был между ним и Соболевым. Заболотный, извиняюсь, вне конкуренции. Возникает вопрос: Смолов себя проявил, мы его знаем. И теперь смотрите — ситуация: сидит главный тренер с помощниками. Мое мнение: Федя заслужил по большому счету, но как он будет справляться с ролью запасного? Вы этого не знаете, мы — знаем. В нашем понимании, он с этой ролью не справляется. А роль основного форварда мы дать не можем.
Чтобы убедиться, прав я или нет, я сказал: мы его внесем в запасной список. А ответ на мой вопрос он дал сам. Человек, который на звонке и должен быть готов к вызову, пишет такой пост в Instagram. После этого мне помощники сказали: ты был прав", — заявил Черчесов на пресс-конференции.
После ухода Черчесова, в августе 2021 года, новый главный тренер сборной Валерий Карпин вызвал Федора на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира-2022. Всего в составе сборной России по футболу Смолов провел 40 игр и забил 14 голов.
Какая зарплата у Федора Смолова?
Как стало известно «СЭ», при переходе Смолова в «Локомотив» его доход в московском клубе составляет около 3 миллионов евро в год (зарплата + бонусы за достижения).
Сам игрок говорил, что его зарплата меньше, чем в «Краснодаре», — там она составляла 3,1 миллиона евро.
Фиксированная, может, и чуть меньше, но ради Лиги чемпионов можно потерпеть, — заявил игрок в интервью «СЭ».
При этом известно, что ради перехода в «Сельту» Смолов пошел на понижение зарплаты. Об этом рассказал глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко в большом интервью «СЭ».
— Смолов в Испании получит ненамного меньше, процентов на 30. Но этот вопрос во время переговоров даже не успели с Федей обсудить. Для него главное было поехать, здесь уже нам пришлось поработать, — заявил Ткаченко.
Федор Смолов: личная жизнь
О личной жизни Смолова известно достаточно много. Самый известный — роман с послом чемпионата мира-2018 Викторией Лопыревой. Молодые люди познакомились в 2012 году на вечеринке подруги Лопыревой — жены футболиста Юрия Жиркова Инны. Никого не смутила разница в возрасте — Виктория старше Федора на 7 лет.
В 2014 году пара сыграла свадьбу на Мальдивах, но брак не имел юридической силы и не был официально зарегистрирован. Спустя год союз распался. Как рассказала сама Лопырева, Смолов оказался не готов к семейной жизни.
Федор недолго был одинок — и уже осенью 2015 года стало известно о его отношениях с российской фотомоделью с грузинскими корнями — Мирандой Шелией. Девушка запомнилась общественности своим внешним сходством с моделью Ириной Шейк.
Пара подтвердила отношения и регулярно делилась совместными фотографиями в социальных сетях, а также возлюбленные частенько посещали вместе мероприятия. Но и эти отношения продлились недолго — спустя год Смолов и Шелия расстались.
В начале 2017 года стало известно о романе Федора с моделью Юлией Левченко. Девушка постоянно появлялась на играх и поддерживала своего любимого. Роман продлился около года — с начала 2018 года пара перестала выкладывать совместные фотографии и появляться вместе.
После этих отношений о личной жизни Смолова долго не было никаких новостей. Но в январе 2020 года стало известно, что форвард Фёдор Смолов сделал предложение Марии Юмашевой, сообщило издание «7 Дней». По данным источника, отношения между молодыми людьми достаточно давно, но футболист ждал, когда девушка повзрослеет — на момент начала романа Мария была несовершеннолетней. Также сообщалось, что в планах пары сыграть свадьбу в 2021 году — церемония планируется на острове Сент-Барт в Карибском море.
Друзья Смолова — не менее известные персонажи. Федор общается со своими бывшими товарищами по командам — с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Одна из общих тем — Counter Strike, в которую футболисты активно рубятся.
Федор Смолов: сейчас
После возвращения из Испании Смолов живет в Москве. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2022 года.
Среди увлечений футболиста — татуировки. Их у Смолова достаточно много. На груди выбита кирпичная стена с надписями и годом рождения футболиста, также есть фраза «Faith» — «Вера». На руках набиты «рукава». На левой кисти футболиста можно различить надпись «Love».
Часть тату посвящена религиозной теме: на плече выбита молитва «Отче Наш», на противоположном — крест, рядом с ним — надпись на иврите. На левой руке — Иисус Христос и фраза «Мы русские, с нами Бог!».
Смолов уделяет время не только себе, но и думает о других — занимается благотворительностью. В июле 2019-го он участвовал в шоу Comment out и перевел 400 000 рублей для оплаты капитального ремонта крыши Дома культуры в селе Костин Лог. Также Федор помог онкобольным детям — подопечным благотворительного фонда «Спаси жизнь» и оплатил им на год аренду жилья. А еще в 2021 году отправил новогодние подарки в детский дом. И таких историй становится все больше.
Федор Смолов: соцсети
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