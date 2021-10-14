«Александра Валерьевна уже намылилась в Катар». Карпин выложил милое фото дочки

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выложил новый пост в Instagram. Он опубликовал фото дочки в смешном наряде.

«Не знаю, доедем ли мы, а вот Александра Валерьевна уже намылилась в Катар», — пошутил Карпин.

Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в отборочной группе и участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года. Россияне с 19 очками занимают первое место, вторыми идут хорваты (17 очков), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе — по 10), Мальты и Кипра (обе — по 5).

Следующий матч россияне проведут со сборной Кипра 11 ноября в Санкт-Петербурге. В заключительной игре отборочного турнира сборная России встретится с командой Хорватии 14 ноября в Сплите.