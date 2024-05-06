«Факел» — «Зенит»: воронежцы сравняли счет с пенальти

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«Факел» сравнял счет в матче с «Зенитом» в 27-м туре РПЛ — 1:1.

Гол с пенальти на 90+12-й минуте забил нападающий Евгений Марков.

Главный арбитр встречи Алексей Сухой поставил одиннадцатиметровый после игры рукой защитника «Зенита» Нуралы Алипа.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.