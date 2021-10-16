Никита Симонян о работе Карпина в сборной: «Пока справляется»
Первый вице-президент РФС, знаменитый ветеран «Спартака» Никита Симонян оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
— Чего ждете от оставшихся отборочных игр сборной России?
— Друзья мои, просто надо желать, чтобы все для нас закончилось благополучно. Вроде, близко к выходу. Хорватия - очень серьезный соперник. С ними нужно показывать свой футбол. Поставишь цель сыграть на ничью, а не на победу – проиграешь. Главное, добиться результата.
— Можете дать какой-то совет Валерию Карпину?
— Нет, ребята, это не в моем характере. Это бестактно. Пока он справляется, — сказал Симонян «СЭ».
После восьми туров отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России лидирует в группе H с 19 очками. У ближайшего преследователя — Хорватии 17 баллов.
Национальная команда гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира. 11 ноября Россия проведет домашний матч с Кипром, а 14-го сыграет в гостях с Хорватией.
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