Никита Симонян о работе Карпина в сборной: «Пока справляется»

Первый вице-президент РФС, знаменитый ветеран «Спартака» Никита Симонян оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

— Чего ждете от оставшихся отборочных игр сборной России?

— Друзья мои, просто надо желать, чтобы все для нас закончилось благополучно. Вроде, близко к выходу. Хорватия - очень серьезный соперник. С ними нужно показывать свой футбол. Поставишь цель сыграть на ничью, а не на победу – проиграешь. Главное, добиться результата.

— Можете дать какой-то совет Валерию Карпину?

— Нет, ребята, это не в моем характере. Это бестактно. Пока он справляется, — сказал Симонян «СЭ».

После восьми туров отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России лидирует в группе H с 19 очками. У ближайшего преследователя — Хорватии 17 баллов.

Национальная команда гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира. 11 ноября Россия проведет домашний матч с Кипром, а 14-го сыграет в гостях с Хорватией.