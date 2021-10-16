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Никита Симонян о работе Карпина в сборной: «Пока справляется»

Никита Симонян считает, что Карпин справляется с работой на посту главного тренера сборной России
18:25
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Первый вице-президент РФС, знаменитый ветеран «Спартака» Никита Симонян оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

— Чего ждете от оставшихся отборочных игр сборной России? 

— Друзья мои, просто надо желать, чтобы все для нас закончилось благополучно. Вроде, близко к выходу. Хорватия - очень серьезный соперник. С ними нужно показывать свой футбол. Поставишь цель сыграть на ничью, а не на победу – проиграешь. Главное, добиться результата. 

— Можете дать какой-то совет Валерию Карпину? 

— Нет, ребята, это не в моем характере. Это бестактно. Пока он справляется, — сказал Симонян «СЭ».

После восьми туров отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России лидирует в группе H с 19 очками. У ближайшего преследователя — Хорватии 17 баллов.

Национальная команда гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира. 11 ноября Россия проведет домашний матч с Кипром, а 14-го сыграет в гостях с Хорватией.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Александр Кравченко все материалы автора
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