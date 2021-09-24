Литвинов: «После матча с ЦСКА Промес и Ларссон посоветовали не загружаться, ведь впереди много побед»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в матче восьмого тура Тинькофф РПЛ.

«Когда понял, что буду играть с ЦСКА с первых минут, старался всеми силами убрать чрезмерное волнение. Даже не стал делиться новостью с родителями, чтобы они лишний раз не нервничали. Думал о том, что давно тренируюсь и готовлюсь к выходу «в старте», а теперь нужно просто использовать шанс.

Учитывая травму Ромы Зобнина, я понимал, что могу выйти на замену. Йоррит Хендрикс проводил недельный цикл перед дерби с определенными ограничениями, и за день до игры я уже подумал о возможном выходе с первых минут. Не стал загружать себя переживаниями и решил дождаться объявления состава перед матчем. Но когда увидел свою фамилию, сердечко застучало. Для меня это другой уровень, новый шаг вперед. В такие моменты понимаешь, что работал не зря. Однако если волнение перекроет все натренированное, то зачем тогда играть в футбол?

Были мысли, что кто-то отнесется к решению поставить меня в стартовый состав скептически. Но, на мое удивление, почти вся команда подошла ко мне перед матчем. Ребята говорили: «Ты хороший футболист, давно в команде, в некоторых моментах на тренировках проявляешь себя даже лучше нас. Не бойся, играй в свой футбол и бери инициативу на себя».

С тренером мы поговорили до дерби индивидуально. Руй Витория сказал: «Не думай, что мы бросаем тебя в пекло и рассматриваем как „серую массу“, временно закрывающую позицию. Мы доверяем тебе. Не нужно считать себя молодым игроком, за границей многие футболисты выступают на высоком уровне и в 18 лет. Требуй от себя по максимуму и отвечай за свои решения на поле».

Первые минут десять чувствовал себя не в своей тарелке, но после двух–трех точных передач и выигранных единоборств ощутил спокойствие и уверенность, включился в игру полностью.

Старался активно подключаться к атакам. Конечно, момент с добиванием Понсе после моего удара вспоминал потом много раз. Расстроились, потому что гол в том эпизоде мог бы сильно повлиять на итог матча. Но это футбол, все ошибаются. Недочеты привели в том числе и к единственному пропущенному мячу. Нужно было создавать больше моментов и использовать их, поэтому нельзя винить кого-то одного. Проиграла вся команда.

После финального свистка Промес и Ларссон посоветовали чересчур не загружаться, ведь впереди еще много побед. Сказали, что я в игре не потерялся и отдавался на поле полностью», — цитирует Литвинова официальный сайт «Спартака».

Красно-белые в последний раз обыгрывали ЦСКА в гостях 30 апреля 2017 года, победив тогда со счетом 2:1.

ЦСКА набрал 13 очков в восьми матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет девятым, имея в активе 10 очков после восьми встреч.