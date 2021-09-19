Футбол
Франция
Новости Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги
Суперкубок
Статьи   //    Футбол   //    Франция

«Головин пробивает стену». Что пишут про российского полузащитника во Франции

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 18:45
19 сентября. Ницца. «Ницца» — «Монако» — 2:2. Александр Головин (третий слева) празднует забитый мяч с одноклубниками. Фото Reuters
19 сентября. Ницца. «Ницца» — «Монако» — 2:2. Александр Головин (третий слева) празднует забитый мяч с одноклубниками. Фото Reuters
Теги:
Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» против «Ниццы» (2:2).
Ницца — Монако
19&nbsp;сентября. Ницца. &laquo;Ницца&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Виссам Бен Йеддер и&nbsp;Александр Головин празднуют забитый мяч.Головин забил в дерби, но «Монако» по-прежнему на дне таблицы

L'Equipe в своем обзоре игры делает акцент не на «Монако», а на том, что «Ницца» по итогам дерби упустила возможность войти в тройку лидеров лиги 1. В первом тайме издание отмечает обострения Александра Головина и его гол «после отличной игры». Главной же звездой матча назван футболист «Ниццы» Делор, который записал на свой счет первый гол хозяев, сделал результативный пас и заработал так и не ставший победным пенальти. У поклонников монегасков явно появился повод снова поднять тему о том, что центральные СМИ Франции не жалуют клуб из княжества.

Maxifoot в своем материале о дерби, напротив, благосклонен к красно-белым. Посвященная первому тайму часть обзора проходит под заголовком «Монако» конкретизировал свое господство". «В результате идеально продуманного действия Головин бросился в атаку, чтобы завершить передачу Желсона Мартинша», — отмечает портал результативную атаку гостей.

По оценкам герой игры — форвард «Ниццы» Гуири, получивший восьмерку, несмотря на нереализованный пенальти. На полбалла меньше у Делора. Лучшие в «Монако» по версии Maxifoot — наигравшие на 6,5 Фофана и Бен Йеддер. Игра же Головина, несмотря на гол, оценена всего в 5,5 балла.

«Довольно сдержанный, российский атакующий полузащитник проявил себя, откликнувшись на предложение Желсона Мартинша. Гол, который спасает его слишком нестандартную игру», — резюмирует издание.

Monaco Tribune по итогам принципиального противостояния с соседями констатирует очевидное — в дерби Лазурного Берега нет победителей. Головину издание посвятило маленькую главу. «Головин пробивает стену. «Ницца» не пропустила ни одного гола в этом сезоне в лиге 1. Однако в конце первого тайма в результате красивой коллективной атаки, организованной Виссамом Бен Йеддером и при хорошей поддержке Желсона Мартинша игрок сборной России был выведен на ворота открытия турнира».

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей рубрике Les Tops et les Flops снова решил удивить. В числе двух провалившихся кроме очевидного антигероя Бадиашиля фигурирует Фофана, получивший максимальные оценки у традиционных СМИ. А в числе героев фан-ресурс вместо двух человек остановил свой выбор только на Бен Йеддере, который кроме гола с пенальти начал первую результативную атаку.

В обсуждении игры болельщики делают акцент на том, что «Монако» потерял инициативу после перерыва. Снова критикуют главного тренера Нико Ковача, отмечают катастрофические действия в обороне и нестабильность игры на протяжении большинства матчей этого сезона. Ничья, несмотря на промах «Ниццы» с пенальти, называется потерей очков. Негатива настолько много, что позитиву уделяют мало внимания.

В некоторых ветках обсуждения можно обнаружить считаное число хвалебных отзывов даже в адрес любимца болельщиков Бен Йеддера. Так что и персональных оценок игры Головина в этот раз гораздо меньше, чем после матча против «Штурма».

«Действительно очень хороший Виссам, к которому я добавлю Голо, даже если он немного «умер» во втором периоде», — отметил The Brain.

«С Головиным команда намного лучше, это ясно и понятно, тем более что он решает», — добавил Oumario.

«Гол Голо — красивое движение», — отметил успех российского полузащитника AV Asmfc.

Но дальше все вновь скатывается к системным проблемам, ведь «Монако» после третьего места в прошлом сезоне вязнет в нижней части таблицы с одной победой в шести турах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 0
1-й тайм

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Андрей Кузичев все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Не понимаю, почему он губит свою молодость и карьеру». Талант «Авангарда» звал на бой тренера и сломал руку таксисту в пьяной драке
«Головин пробивает стену». Что пишут про российского полузащитника во Франции
«Тоттенхэм» — «Челси»: онлайн трансляция матча АПЛ
Криштиану Роналду улучшил свой рекордный показатель по голам
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
1
Офсайд