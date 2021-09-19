«Головин пробивает стену». Что пишут про российского полузащитника во Франции
L'Equipe в своем обзоре игры делает акцент не на «Монако», а на том, что «Ницца» по итогам дерби упустила возможность войти в тройку лидеров лиги 1. В первом тайме издание отмечает обострения Александра Головина и его гол «после отличной игры». Главной же звездой матча назван футболист «Ниццы» Делор, который записал на свой счет первый гол хозяев, сделал результативный пас и заработал так и не ставший победным пенальти. У поклонников монегасков явно появился повод снова поднять тему о том, что центральные СМИ Франции не жалуют клуб из княжества.
Головин забил первый гол в сезоне ???— Матч ТВ (@MatchTV) September 19, 2021
Игроки «Монако» классно разыграли атаку, в итоге Саше оставалось только подставить ногу. И он не подвел ? pic.twitter.com/xIzyI5lyQ9
Maxifoot в своем материале о дерби, напротив, благосклонен к красно-белым. Посвященная первому тайму часть обзора проходит под заголовком «Монако» конкретизировал свое господство". «В результате идеально продуманного действия Головин бросился в атаку, чтобы завершить передачу Желсона Мартинша», — отмечает портал результативную атаку гостей.
По оценкам герой игры — форвард «Ниццы» Гуири, получивший восьмерку, несмотря на нереализованный пенальти. На полбалла меньше у Делора. Лучшие в «Монако» по версии Maxifoot — наигравшие на 6,5 Фофана и Бен Йеддер. Игра же Головина, несмотря на гол, оценена всего в 5,5 балла.
«Довольно сдержанный, российский атакующий полузащитник проявил себя, откликнувшись на предложение Желсона Мартинша. Гол, который спасает его слишком нестандартную игру», — резюмирует издание.
39' Yesssss ?— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) September 19, 2021
0??-1?? #OGCNASM pic.twitter.com/YgaEL7xDV3
Monaco Tribune по итогам принципиального противостояния с соседями констатирует очевидное — в дерби Лазурного Берега нет победителей. Головину издание посвятило маленькую главу. «Головин пробивает стену. «Ницца» не пропустила ни одного гола в этом сезоне в лиге 1. Однако в конце первого тайма в результате красивой коллективной атаки, организованной Виссамом Бен Йеддером и при хорошей поддержке Желсона Мартинша игрок сборной России был выведен на ворота открытия турнира».
39' GOOOAAAALLLL ?— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) September 19, 2021
Aleksandr Golovin puts us in front ?
0??-1?? #OGCNASM pic.twitter.com/01RwvX5s90
Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей рубрике Les Tops et les Flops снова решил удивить. В числе двух провалившихся кроме очевидного антигероя Бадиашиля фигурирует Фофана, получивший максимальные оценки у традиционных СМИ. А в числе героев фан-ресурс вместо двух человек остановил свой выбор только на Бен Йеддере, который кроме гола с пенальти начал первую результативную атаку.
В обсуждении игры болельщики делают акцент на том, что «Монако» потерял инициативу после перерыва. Снова критикуют главного тренера Нико Ковача, отмечают катастрофические действия в обороне и нестабильность игры на протяжении большинства матчей этого сезона. Ничья, несмотря на промах «Ниццы» с пенальти, называется потерей очков. Негатива настолько много, что позитиву уделяют мало внимания.
В некоторых ветках обсуждения можно обнаружить считаное число хвалебных отзывов даже в адрес любимца болельщиков Бен Йеддера. Так что и персональных оценок игры Головина в этот раз гораздо меньше, чем после матча против «Штурма».
#Respect ?— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) September 19, 2021
2??-2?? #OGCNASM pic.twitter.com/0niUdovx7Q
«Действительно очень хороший Виссам, к которому я добавлю Голо, даже если он немного «умер» во втором периоде», — отметил The Brain.
«С Головиным команда намного лучше, это ясно и понятно, тем более что он решает», — добавил Oumario.
«Гол Голо — красивое движение», — отметил успех российского полузащитника AV Asmfc.
Но дальше все вновь скатывается к системным проблемам, ведь «Монако» после третьего места в прошлом сезоне вязнет в нижней части таблицы с одной победой в шести турах.
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