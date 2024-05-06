Гол Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Ростовом»

«Локомотив» дома обыграл «Ростов» в матче 27-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 5-й минуте забил полузащитник железнодорожников Антон Миранчук.

«Локомотив» (44 очка) поднялся на четвертое место в РПЛ, обойдя «Спартак» (43). «Ростов» (40) занимает седьмое место в турнирной таблице.

В следующем туре ростовчане на выезде сыграют с «Рубином». Матч пройдет 11 мая. «Локомотив» 12 мая в гостях встретится с «Оренбургом».