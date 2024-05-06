Больной и под анестезией. Рублев в жутком состоянии выиграл Мадрид и поднялся в рейтинге

Пока неизвестно, сыграют ли Андрей и Даниил Медведев на «мастерсе» в Риме.

Нынешний грунтовый сезон в мужском теннисе пока преподносит сюрпризы. Квартет лидеров рейтинга ATP общими усилиями не выиграл на земле ни одного титула и даже не добрался ни до одного финала. Мало того, привычных фаворитов мучают травмы. Увы, не избежал повреждения и россиянин Даниил Медведев, чья защита титула на «мастерсе» в Риме под вопросом. На серьезные сложности со здоровьем жалуется и триумфатор Мадрида Андрей Рублев, выигравший один из самых больших трофеев в своей карьере в больном состоянии.

Лидеры страдают от травм

Действительно, в последние месяцы можно (да и, пожалуй, модно) было говорить о большой четверке в составе серба Новака Джоковича, итальянца Янника Синнера, испанца Карлоса Алькараса и Медведева. Они часто разыгрывали большие финалы между собой, да и в рейтинге оторвались от остальных на значительное расстояние. И пусть в нынешнем сезоне Джокович после вылета в полуфинале Australian Open от Синнера почти не играл, его никогда нельзя сбрасывать со счетов. «Мастерс» в Мадриде серб, кстати, пропустил, но понятно, что он нацелен на «Большие шлемы» и будет подводить себя к пику форму на «Ролан Гаррос».

Получится ли, другой вопрос. Но в любом случае сейчас он находится в лучшем положении, чем главные конкуренты. В рейтинге он опережает Синнера на тысячу с лишним очков, а Алькараса с Медведевым — более чем на 2500 баллов. При этом уже известно, что Янник и Карлос в Риме не выступят. «После Мадрида я почувствовал дискомфорт в руке. После тестов мы обнаружили отек мышц круглого пронатора — следствие последней травмы. К сожалению, я не смогу сыграть в Риме. Мне нужен отдых, чтобы восстановиться и играть без боли, на 100 процентов. Мне очень жаль», — прокомментировал в социальных сетях свой отказ Алькарас, уже около месяца жалующийся на проблемы с правым предплечьем.

«Как мы выяснили, кое-что не на 100 процентов в порядке. Но все под контролем. Если не получится восстановиться полностью, я немного отложу возвращение. Забота о теле намного важнее всего остального. Некоторые травмы можно предотвратить, некоторые — нет», — написал, в свою очередь, в соцсетях Синнер, снявшийся с четвертьфинала Мадрида из-за проблем с бедром. Таким образом, итальянец дал понять, что при негативном сценарии может пропустить даже «Ролан Гаррос», стартующий в Париже 26 мая.

Медведев на данный момент в заявке турнира в Риме остается. Понятно, что он очень хотел бы защитить прошлогодний титул, выигранный в финале у датчанина Хольгера Руне, а с ним и получить тысячу очков. Тем более выход в четвертьфинал Мадрида обнадеживал. Вот только по ходу встречи с чехом Иржи Легечкой (тот, кстати, травмировался в полуфинале и уже снялся с Рима) Даниил начал испытывать боль в бедре и прекратил борьбу, проиграв первый сет. «До медицинского обследования ничего не могу сказать. Понятия не имею, пропущу я пять дней или две недели. Прямо сейчас не знаю, очень ли это серьезно или ничего страшного не случилось. Мне нужно увидеть результаты обследования и обсудить их с моей командой», — приводит AFP слова Медведева, сказанные по горячим следам после отказа.

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Несколько дней на поправку здоровья

Что ж, раз россиянин пока не снялся с «мастерса», возможно, он как минимум надеется выйти на корт. На восстановление у него в сумме будет чуть больше недели, поскольку он на правах «сеяного» должен начать со второго круга, а значит, сыграть 11 или 12 мая. Не исключено, что окончательное решение Даниил примет уже после жеребьевки.

Кстати, по итогам «мастерса» в столице Италии Медведев может даже лишиться своей четвертой строчки в рейтинге: в случае своего неучастия или слабого выступления и титула Александра Зверева из Германии. Хотя Зверев сейчас не в лучшей форме, однако перед турниром в Мадриде это же можно было сказать и о Рублеве, а он после полутора месяцев без побед взял да и выиграл титул. Причем сделал это в далеко не лучшем физическом состоянии.

Как рассказал Андрей Punto de Break, у него опухли палец и стопа, так что пришлось делать анестезию. К тому же он подхватил какой-то вирус: «Я все еще болею, завтра пойду в больницу на полное обследование. Действительно не понимаю, что происходит, потому что я болею уже восемь или девять дней, это ненормально. Никаких улучшений не происходит. Мое предыдущее плохое состояние длилось два или три дня. Впервые в жизни я чувствую себя так плохо, даже не знаю, что это такое. Горло полностью забито, невозможно глотать, невозможно есть, из-за этого у меня болит голова. Внутри я полон лекарств».

Рублев назвал мадридских врачей волшебниками, но, в принципе, нельзя исключать, что после такого стресса для организма вместе с командой они решат пропустить Рим и подлечиться к «Ролан Гаррос». Хотя несколько дней, чтобы восстановиться, у него есть. Победа в столице Испании, кстати, очень помогла Андрею в рейтинге. В чемпионской гонке он не только вернулся в топ-10, а сразу взобрался на пятое место, опередив, в частности, Алькараса.

В рейтинге также свободное падение было остановлено — с восьмого места россиянин поднялся на шестое, опередив грека Стефаноса Циципаса и норвежца Каспера Рууда. Обойти Зверева и вернуться в топ-5 уже перед «Ролан Гаррос» у него получится только в случае завоевания второго подряд титула на «мастерсах» и неудаче Александра. Но в любом случае успех в столице Испании стал для Андрея крайне важным. Он сказал, что из своих 16 трофеев больше всего им гордится. Что с учетом обстоятельств (болезнь, проблемы с ногой, черная полоса) вполне объяснимо.