Шварц об игре сборной России: «Виден шаг вперед, команда развивается под руководством Карпина»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об игре сборной России в матчах отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (1:0) и Словении (2:1).

«Я смотрел обе игры сборной России. Виден шаг вперед, команда развивается под руководством Карпина. Игра в Словении складывалась непросто, но мы вовремя забили мячи, склонили игру в свою сторону. К сожалению, Макаров покинул сборную чуть раньше. Фомин на позиции восьмерки провел очень качественный матч, принес свой вклад в итоговую победу как в атаке, так и в обороне. То же самое могу сказать и про Захаряна. Я доволен обоими игроками», — сказал на пресс-конференции Шварц.

Сборная России лидирует в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 19 очками в 8 матчах. Команде предстоит провести еще два матча: против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября).