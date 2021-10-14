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Шварц об игре сборной России: «Виден шаг вперед, команда развивается под руководством Карпина»

Тренер «Динамо» Шварц заявил, что сборная России по футболу развивается под руководством Карпина
13:46
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об игре сборной России в матчах отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (1:0) и Словении (2:1).

«Я смотрел обе игры сборной России. Виден шаг вперед, команда развивается под руководством Карпина. Игра в Словении складывалась непросто, но мы вовремя забили мячи, склонили игру в свою сторону. К сожалению, Макаров покинул сборную чуть раньше. Фомин на позиции восьмерки провел очень качественный матч, принес свой вклад в итоговую победу как в атаке, так и в обороне. То же самое могу сказать и про Захаряна. Я доволен обоими игроками», — сказал на пресс-конференции Шварц.

Сборная России лидирует в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 19 очками в 8 матчах. Команде предстоит провести еще два матча: против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября).

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