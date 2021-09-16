Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков — о сенсационном старте своей команды, «Зените» в Лиге чемпионов, Дзюбе, Смолове и национальной команде.

Нижний Новгород

— Вашу победу над «Динамо» в последнем туре громко окрестили «сенсационной». Не кажется ли тебе это намеком на ее случайность?

— Не вижу в этом ничего, что бы ставило под сомнение нашу победу. Сначала мы уступали в счете, но нашли силы, чтобы перестроиться. Потом, после промаха Сулейманова с пенальти, не только не дрогнули, но и забили два мяча. А сенсацией все это стало для тех, кто считал, что команда, больше половины состава которой только перешагнула порог премьер-лиги, обыграет клуб с такой историей, да еще на его поле.

— Но ты же не будешь утверждать, что давал установку играть только на победу?

— А мне этого и не нужно делать. Для моих ребят каждый матч, независимо от ранга соперника, воспринимается как самый главный. Ведь они только открывают для себя мир большого футбола. А ждет их там праздник или серые будни — зависит только от них самих. Они это понимают. Вот это и есть сегодня наш самый главный козырь.

— В чем секрет «Нижнего Новгорода», набравшего на выезде восемь очков из нынешних одиннадцати?

— Здесь нет никакого секрета. Это футбол, в котором частенько играет роль стечение обстоятельств. На каждой установке я прошу футболистов только об одном — четком выполнении игрового плана, предельной собранности и дисциплины. Возможно, на чужих полях их чувство ответственности и настрой повышаются. И это срабатывает.

— Что было главной задачей во встрече с «Динамо»?

— Мы понимали, что козырь динамовцев — в умении проводить скоростные атаки, в которых маневренные Захарян с Тюкавиным чувствуют себя как рыба в воде. И важно было не дать им возможности разбежаться. В первом тайме это не получилось — слишком много было потерь мяча, брака в передачах. В перерыве я попросил ребят действовать строже, прибавить в движении и ни в коем случае не опускать рук. А еще попытаться оказывать давление в центральной зоне на Ордеца и Евгеньева, заставить их ошибаться и терять позицию.

— И для этого усилил атаку, выпустив Горбунова. Можно считать этот ход ключевым моментом матча?

— Если учитывать забитый им гол, то так оно и получилось. Главное, мы вынудили динамовцев обороняться, совершать ошибки. Не случайно были еще моменты у Сулейманова и Эннина. Но особенно я бы отметил то, что после незабитого Сулеймановым пенальти ребята не раскисли, а, напротив, взорвались и пошли вперед. Для тренера, который только строит команду, это очень важно.

Селекция

— Ты принял «Нижний» за месяц до старта чемпионата. Что было самым сложным на первом этапе работы?

— Комплектование. Лишь немногие игроки имели контракты. Остальные находились на просмотре. И этот процесс продолжался до самого закрытия трансферного окна. Буквально в последний момент удалось подписать защитника из Узбекистана Юлдошева и камерунца Бумаля. А ведь надо было еще определяться с составом, наигрывать связи.

— Ты как-то сказал, что Андрей Аршавин и сейчас, без тренировок, мог бы пригодиться любому клубу. Почему же тогда не пригласил его в «Нижний»?

— А, что бы тогда без него делали «Зенит» и «Матч ТВ»? (Смеется.) Но если серьезно, то на том этапе, поверь, было не до смеха.

— В вопросах комплектования последнее слово было за тобой?

— Если бы так было, то некоторые вопросы решились бы гораздо раньше. Не хочу посвящать во внутреннюю кухню этого процесса, но решения принимались коллегиально. И не все мои предложения по игрокам находили поддержку.

— Судя по тому, что сейчас в «Нижнем» выступают защитник сборной Венгрии Кечкеш, аргентинец Масоэро, серб Миладинович, форвард сборной Албании Балай, канадец Эннин, финансовое положение клуба в порядке?

— Поверь, ни на одного из новичков не было потрачено ни копейки. Одни из них, как Кечкеш и Масоэро, пришли как свободные агенты, другие были отданы нам в аренду. Когда на клуб выделялся определенный бюджет, было принято решение — на данный момент никого не покупать.

— По нынешним временам такая ситуация — за гранью риска.

— И я, и генеральный директор Равиль Измайлов это понимали. А потому исходили из реальных возможностей. Больше того, сейчас в команде можно по пальцам пересчитать тех, кто поиграл в премьер-лиге — это вратарь Нигматуллин, защитник Козлов и хавбек Сапета. Остальные в ней делают первые шаги. Как тот же Горбунов, о котором узнали только после его голов «Спартаку» и «Динамо», в котором он, кстати вырос. А в «Нижнем» парень уже пятый сезон. И теперь получил свой шанс на новом уровне

— Как тренер, пришедший из ФНЛ, с чем новым ты столкнулся в премьер-лиге?

— Прежде всего, это современные стадионы, качественные поля, другой уровень организации. Ну и, конечно, сама игра — более скоростная, с другой быстротой принятия решений. Но самое главное, я получил здесь возможность для нормальной тренировочной работы с недельным циклом. После сумасшедшего календаря ФНЛ со сплошными переездами появилась возможность для планирования нагрузок, пауз для восстановления, занятий теорией.

— Победы над «Спартаком» и «Динамо» пока самые яркие и обнадеживающие. А были матчи, которые вспоминаются с особой досадой?

— Когда проигрываешь, то такое ощущение появляется само собой. Но поражение — повод для размышления, урок на будущее, хоть и очень болезненный. Взять хотя бы домашнюю встречу с «Уфой». В ней мы показали достаточно качественный футбол, создавали убойные моменты, но Гоцук, Балай, Сулейманов их не использовали. А соперник, имея пару шансов, сработал на все сто. Конечно, понимаешь, что команда у тебя молодая, неопытная, и, когда требовалась рассудительность, желание у ребят перехлестывало. Но легче от этого не становилось. Зато матч с «Динамо» показал — тот урок не прошел даром.

«Зенит»

— После семи туров не складывается впечатления, что и нынешний сезон пройдет под знаком доминирования «Зенита»?

— По тому, как уверенно он начал, по глубине состава, запасу прочности — такой расклад вполне возможен. К тому же практически в каждой линии у «Зенита» есть лидеры — Ловрен, Ракицкий, Малком, Вендел, Азмун. Сейчас вот на ведущие роли еще и Ерохин вышел. Но, самое главное, команда Семака очень бережно к очкам относится, по мелочам их не разбазаривает. А это признак класса.

— Если говорить о классе, то он проверяется в Лиге чемпионов. А там пока все не так здорово. Матч с «Челси», которым питерцы стартовали в новом турнире, не стал намеком на повторение провала?

— Для меня — нет. Хотя то, что Семак не мог использовать в Лондоне Ловрена с Караваевым, а в середине поля еще и Оздоева, вызывало большие опасения, что питерцы не сумеют сдержать могучую атаку хозяев во главе с Лукаку. Но вариант с тремя центральными защитниками — Ракицким, Чистяковым и неожиданно появившимся на этой позиции Барриосом — сработал. По крайней мере грубых ошибок эта компания не допускала. А потому у Крицюка не было особой работы.

— В начале встречи высокий прессинг «Зенита» позволял ему контролировать середину поля. Но потом он все-таки сбавил обороты и отступил. Не выдержал темпа?

— Нет, просто соперник заставил. За счет контроля мяча «Челси» отыграл середину поля и вынудил «Зенит» отойти назад.

— Может, поэтому был не слишком заметен обычно активный Малком?

— Бразилец действовал так, как ему позволял противник, который старался лишить «Зенит» свободных зон. Особенно на подступах к своей штрафной.

— И все-таки у «Зенита» было несколько хороших моментов.

— Даже больше, чем у «Челси». Взять хотя бы эпизод за полчаса до конца встречи, когда только вмешательство Рюдигера лишило возможности Азмуна открыть счет. А какой шанс был незадолго до финального свистка у Дзюбы после фланговой передачи того же Азмуна!

— Мог отличиться Клаудиньо, которому Азмун хорошо сбросил мяч головой.

— Жаль, что бразилец поспешил и не сумел в штрафной мягко обработать мяч себе под удар. Словом, по числу голевых моментов «Зенит» даже превзошел соперника. Но это слабое утешение. В футболе побеждает тот, кто забивает. А это сделал «Челси», который свой шанс не упустил.

— И все-таки, 0:1 в матче с действующим победителем Лиги чемпионов — надежда на будущее или напоминание о том, что мы чужие на этом празднике жизни?

— Это как посмотреть. С одной стороны, 0:1 — это не разгром, который предрекали «Зениту». Но все равно ноль очков. А почетных поражений я не признаю. С другой стороны, команда Семака выглядела достойно — грамотно и уверенно оборонялась, много двигалась, создавала моменты. Все это вселяет надежду на то, что в нынешней Лиге чемпионов мы не увидим тот «Зенит», каким он был год назад. А более обоснованное подтверждение этому сможем получить уже в следующей встрече с «Мальме».

Дзюба, Смолов, Соболев

— Чуть раньше, говоря о лидерах «Зенита», ты не упомянул Дзюбу. Веришь в его игровое восстановление и возвращение в сборную? Вот в матче с «Ахматом» Артема признали лучшим.

— Я эту встречу не видел. Но то, что характер у него есть, Дзюба уже не раз доказывал, в том числе и в «Зените». Что касается сборной, то Карпин сказал — играть в ней будут те, кто покажет себя в клубе. И я верю в то, что он из тех тренеров, для кого возможности футболиста помочь команде ставятся выше любых личных отношений с ним.

— Кстати, после затяжного спада Федор Смолов сумел вернуть и игру, и место в сборной. Как думаешь, это связано со сменой тренеров в «Локомотиве» или стало результатом игровой перестройки, затеянной Марко Николичем?

— Скорее все, дело здесь в психологии. От форварда всегда ждут только голов. И если у него сбивается прицел, то появляются раздраженность, неуверенность, начинается копание в себе. И, конечно, здесь многое от тренера зависит, от его терпения. У меня нечто похожее было в сборной в 2004 году при Ярцеве — не идет мяч в ворота, и все тут! И в таких случаях только забитый гол может вернуть тебя в игру. Думаю, так и с Федором произошло — пришел Николич, видит в работе, что у парня и удар, и чутье есть, подбодрил, подсказал. И пошло дело. Да и с пасом Смолов на «ты». Потому сейчас и в сборной на виду.

— А Смолов в паре с Дзюбой могли бы стать в сборной такой же ударной силой, как связка Артема с Азмуном в «Зените»?

— Думаю, это нереально, поскольку Карпин в атаке отдает предпочтение варианту с одним форвардом. К тому же и Смолов, и Дзюба — две ярко выраженные «девятки». Хотя у Карпина на это может оказаться свой взгляд.

— Еще недавно в число кандидатов в сборную входил Александр Соболев, который сейчас не всегда попадает в стартовый состав «Спартака». Согласен с Егором Титовым, который считает, что он не вписывается в игровую концепцию Руя Витории?

— Тогда то же самое можно сказать и о спаде в игре Ларссона, Бакаева, Зобнина. Да и в целом старт спартаковцев в чемпионате впечатляющим не назовешь. Когда мы готовились к матчу с ними, то детально обсуждали сильные и слабые стороны Соболева. На мой взгляд, это очень качественный форвард, отлично действующий на «втором этаже», с острым голевым чутьем, умеющий находить момент в тесноте штрафной. Вспомни, как ярко он начинал при Тедеско. Но тогда и вся команда кипела, билась. Сейчас что-то сбилось, ушло. Александру просто надо забить мяч-другой, и дело пойдет. Но и команда должна встряхнуться. А пока не игра, а качели — то вверх, то вниз. Обыграли «Химки», потом в Лиге Европы попали под колеса «Легии».

Сборная

— Смолов, Заболотный, Захарян, Дзюба, Тюкавин, Соболев. Каким тебе видится сегодняшний и завтрашний день атаки сборной?

— Сегодня — это день Смолова. А завтра — Тюкавина. И еще добавил бы в этот список Агаларова из «Уфы», которого пока считаю одним из открытий сезона. Поверь, это очень интересный нападающий, который еще скажет свое слово и в сборной.

— Как ты отнесся к той волне негатива, которая обрушилась на команду Карпина после матчей с Хорватией, Кипром и Мальтой? Погребняк назвал такое отношение к национальной команде недопустимым.

— Абсолютно согласен с Пашей. Те, кто считал, что с приходом Карпина сборная сразу начнет феерить на поле, — типичные дилетанты, которые критиканством просто хотят привлечь к себе внимание. Они не хотят понять, что тренер принял команду в непростой ситуации и времени, чтобы перестроить ее состав и игру, у него не было. И если оценивать работу по результату, то он есть — семь очков и ни одного пропущенного мяча. Так что надо просто набраться терпения и доверять Карпину.

— Кстати, именно так сказал и Дмитрий Аленичев, заявивший, что сборная пробьется в Катар?

— И я в это верю.

— А что тебя заставляет верить в будущее команды «Нижний Новгород»?