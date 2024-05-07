Шансов на продление контракта все меньше.

У Артема Дзюбы складывается непростая ситуация в «Локомотиве». 35-летний нападающий выпал из состава и почти не получает игрового времени даже со скамейки, а теперь имеет сложности с продлением контракта, который истекает летом. Сам форвард бойкотирует общение со СМИ — но, судя по сегодняшнему выступлению его представителя Леонида Гольдмана, претензий к тренерскому штабу у игрока хватает.

Контракт Дзюбы зависит от результативных действий. Сколько осталось набрать?

Артем пришел в «Локомотив» зимой 2023 года и с ходу выдал топ-весну — 8 голов и 4 голевые передачи в 11 матчах просто не оставляли руководству выбора. С Артемом заключили новый контракт на год (до конца чемпионата-2023/24) с возможностью автоматического продления еще на сезон. Для этого Дзюбе необходимо набрать 10 голевых действий, и перед возобновлением чемпионата в клубе не сомневались в таком исходе.

«Дзюба — это мотиватор, организатор команды. Точно могу сказать, что важный игрок нашей команды. Автоматическое продление контракта? Предусмотрены определенные условия. Не сомневаюсь, что он их выполнит», — говорил «СЭ» председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

В первой части сезона Артем оформил в чемпионате 4+3 по системе «гол+пас». Но весной начались проблемы.

После рестарта чемпионата у форварда ни одного полного матча за «Локомотив» — и ни одного голевого действия.

Михаил Галактионов и Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Представитель Дзюбы уверен — футболист не играет по неспортивным причинам

После победы «Локомотива» над «Ростовом», в которой Артем не поучаствовал, представитель игрока Леонид Гольдман раскритиковал тренерский штаб и клуб. Вот главные хайлайты его интервью matchtv.ru.

О Галактионове: «Для меня лично главным разочарованием во всей этой истории стал главный тренер Михаил Галактионов... Мне сложно судить, что изменилось сейчас. Но если тренер принял такое странное решение, то, мне кажется, нужно было набраться смелости и сказать об этом открыто. Если не на всю страну в прессе (понятно, что это невозможно), то хотя бы в лицо в личной беседе. А у Михаила Михайловича этой смелости, видимо, не хватило. Именно поэтому поведение Галактионова в данной истории разочаровывает больше всего. Сейчас сложилась ситуация, когда главный тренер говорит Артему, что он хорошо тренируется, что его все устраивает, но на деле мы видим то, что видим. Происходят абсолютно нелогичные публичные высказывания, слова главного тренера раз за разом расходятся с делом».

О руководстве: «То, что в руководстве «Локомотива» есть люди, которые изначально были настроены негативно по отношению к Артему, ни для кого не секрет. Они выступали и против его подписания, и против продления контракта прошлым летом, и сильно переживали, чтобы не случилось автоматического продления после этого сезона. Началось это даже не весной, а осенью. Например, после матча со «Спартаком», где Дзюба забил гол, уже кулуарно пошли определенные вопросы в адрес главного тренера: мол, что мы будем делать, если Дзюба продлится по условиям контракта? И о каком спортивном принципе тут можно говорить?»

О форме Дзюбы: «Форма настолько плоха, что не способен выйти даже на 20 минут? На самом деле причины меняются. Поначалу было какое-то мифическое отсутствие физической формы, слова, что Артем много пропустил. Но ведь это не так, Дзюба пропустил только две недели, травмировался перед матчем с «Краснодаром», пропустив эту игру и матч с «Ахматом», ну и встречу на Кубок между ними. Артем готовился к ЦСКА, вышел, но почему-то на него повесили всех собак из-за упущенной победы. Не знаю, что уж он такого сделал в этом матче. Видимо, вышел и заставил всех партнеров пропустить два мяча. Мне подобные претензии непонятны. При этом, опять-таки, напрямую эти претензии никто не озвучил».

Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

О токсичности: «Давайте начнем с того, что-то, как Артем ведет себя в команде, учитывая всю ситуацию, действительно вызывает абсолютное уважение. Что, кстати, стало сюрпризом и для руководства клуба, и для тренерского штаба. Они как раз ожидали увидеть ту самую мифическую токсичность, которая, по их мнению, должна была проявиться после уже всем очевидного решения списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона. Были даже совершенно дикие, на мой взгляд, просьбы через агентов к другим игрокам команды поменьше общаться с Дзюбой, чтобы не попасть под его «дурное влияние». Артем же ведет себя прямо противоположно, в очередной раз показывая, что для него на первом месте команда. С честью проходит эту ситуацию, он большой молодец. Хотя могу представить, как тяжело наблюдать ему за всем происходящим».

О перспективах: «Осталось три игры, будущее всех участников данной истории, наверное, будет определять результат. Контракт, насколько понимаю, заканчивается не только у Артема, но и у тренерского штаба. Время всех рассудит.

При всем при этом Дзюба является частью команды, готовится к следующему матчу и остается профессионалом. Заканчивать с футболом он не планирует, полон сил и новых вызовов. Летом будем решать, как действовать. Какие-то предложения поступают уже сейчас, но решили с Артемом, что все обсуждения на данную тему — после сезона».

Трудно представить, что после такого выступления игровое время Дзюбы увеличится. А значит, шансов на автоматическое продление контракта стало еще меньше.