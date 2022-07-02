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Слуцкий выиграет ФНЛ и вернет «Рубин» в элиту? Шансы очень высоки

Ставки на победителя ФНЛ-2022/23
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий («Рубин»).
Фото Global Look Press
Леонид Викторович настроен добиться желаемого результата.

Главное разочарование прошедшего сезона РПЛ — кошмарное выступление казанского «Рубина». По составу двукратные чемпионы России должны были бороться за место в еврокубках, но все планы обрушились из-за санкций УЕФА. Многие иностранные футболисты покинули чемпионат, и команда Слуцкого пострадала в этой ситуации больше других.

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Вторую половину сезона казанцы доигрывали футболистами из России и Белоруссии, которых разбавили бывшие резервисты. В результате из 12 заключительных матчей «Рубин» проиграл девять, а апогеем стала игра против «Уфы» в последнем туре: казанцы вели 1:0, пропустили дважды, а на 111-й минуте получили право на спасительный пенальти — Виталий Лисакович пробил в штангу.

«Рубин» впервые в истории вылетел в ФНЛ, но обещает вернуться в элиту уже в будущем сезоне. Ради выполнения миссии в клубе остался Леонид Слуцкий, а состав пополнили интересные футболисты — всего казанцы пригласили восьмерых свободных агентов.

Сможет ли одна из самых титулованных команд России выиграть «лучшую лигу мира»? «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ размышляют на эту тему.

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«Рубин» — абсолютный фаворит ФНЛ?

Казанцы упали во второй дивизион и в глазах своих болельщиков, но получили шанс выиграть хоть какой-то турнир с 2012 года — тогда клубу покорился Суперкубок России. На победу «Рубина» в ФНЛ можно поставить с невысоким коэффициентом 1.70. При этом на то, что этого не произойдет, котировка 2.03.

Безусловно, команда Леонида Слуцкого находится в наиболее выгодном положении на фоне будущих соперников. У казанцев стабильное финансирование, за счет которого они могут себе позволить необходимое усиление и футболистов выше классом, чем у остальных. Уверенные победы в межсезонье над клубами ФНЛ и «Крыльями Советов» доказывают, что проблем с возвращением в высший дивизион у «Рубина» возникнуть не должно.

На втором месте по котировкам еще один экс-клуб РПЛ — «Арсенал» (4.00). Туляки в финале прошлого сезона смотрелись даже хуже «Казани», но в этом нет сенсации — активы команды были ограничены, она разваливалась буквально на глазах. Недаром «канониры» сначала не получили лицензирование в ФНЛ, однако быстро решили проблему и были допущены до участия. Аналитики считают, что им, как и «Рубину», по силам вернуться в РПЛ уже в будущем году.

Третьим претендентом на победу в турнире считается «Уфа», котировка на ее триумф — 6.00. Клуб из столицы Башкирии, в отличие от «Рубина» и «Арсенала», был ближе к спасению сезона РПЛ. Команда Алексея Стукалова в последний момент выплыла в зону стыковых матчей и получила в соперники за право остаться в элите скромный «Оренбург», но слишком рано расслабилась — в первом матче «Уфа» вела 2:0, но растеряла преимущество, а в ответном уступила 1:2.

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После падения в ФНЛ «горожане» могли потерять профессиональный статус и прекратить существование, но обошлось. Единственная неприятность — «Уфа» точно упустит своего лидера и лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ Гамида Агаларова, который ведет переговоры с несколькими клубами. Придется как-то выиграть первую лигу без него.

Одинаковым коэффициентом 17.0 аналитики оценили шансы на викторию в ФНЛ «Алании», «Балтики», «СКА-Хабаровск» и «Енисея». Все эти четыре клуба неплохо показали себя в прошлом розыгрыше — заняли места в топ-8 турнира, а «Алания» и «Енисей» к тому же играли в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

Котировки 20.0 удостоился «Нефтехимик». А вот остальным командам будет тяжело побороться за победу в турнире, особенно «Краснодару-2» и «Кубани». Их успех идет за 300.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
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